Stalking nei confronti dell'ex fidanzata: ammonito un ragazzo di Pontedera

Una storia d'amore chiusa con la decisione della ragazza di terminare il rapporto nella scorsa primavera. Il partner, un ragazzo di 27 anni di Pontedera, non ha accettato la separazione finendo per mettere in atto azioni di stalking. Telefonate e messaggi assillanti sui social; appostamenti nei luoghi frequentati dalla

giovane e addirittura sul percorso dove la ragazza andava a fare jogging, nonostante lui abiti distante; inseguimenti culminati con minacce ad un amico della ragazza, ritenuto la sua nuova 'fiamma'.

La giovane ha cercato all’inizio di gestire da sola la cosa, ma vista la preoccupante escalation della vicenda si è rivolta alla Questura, che al termine degli accertamenti, ritenendo fondata la richiesta, ha adottato nei confronti dello stalker la misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore. Nel caso reiteri anche una sola volta le condotte moleste, rischia l’arresto e in caso di condanna la pena è aumentata. Con la notifica del provvedimento è stato anche invitato a rivolgersi ai Centri anti-violenza presenti sul territorio.