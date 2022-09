San Giuliano Terme: in arrivo 18 'stalli rosa' per genitori e donne in gravidanza

Sono 18 gli spazi per la sosta gratuita, destinati ai veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni, istituiti nel Comune di San Giuliano Terme. Il provvedimento, ispirato da una mozione del consigliere comunale Daniele Diversi, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale, ed adottato dalla Giunta, prevede l'istituzione dei cosiddetti 'stalli rosa' distribuiti in una dozzina di località, in prossimità di strutture di pubblica fruizione e in aree di parcheggio.

"Grazie a questo atto le persone, in particolare le donne in gravidanza o, in ogni caso, chiunque trasporti un bambino di non oltre due anni di età, potranno trovare maggiore comodità nella ricerca di un parcheggio in prossimità dell'area da raggiungere, risparmiando tempo nella ricerca di un punto di sosta - afferma l'assessora alle Pari opportunità Lara Ceccarelli. "I diritti delle persone si fanno valere anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni, con piccoli ma significativi ed utili interventi come gli stalli rosa - afferma il sindaco Sergio Di Maio - per facilitare un po' la vita di chi ha bambini, in grembo, o al seguito".

Le prime postazioni saranno installate nei seguenti luoghi: piazza Tempesti, Ghezzano; San Giuliano Terme in largo Shelley, via Dinucci in prossimità dell'ingresso agli impianti sportivi G. Bui, in via Martin Luther King di fronte all'istituto scolastico e in via Zamenhof, nei pressi dell'istituto scolastico Niccolini; Gello, nel parcheggio di fronte alla chiesa; Orzignano, nel parcheggio di fronte al bar Il Conte; piazza Montessori a Pappiana; piazza Giovanni XXIII, piazza Mazzini e piazzale Rossini a Pontasserchio; a Rigoli, nel parcheggio di fronte al pubblico esercizio 'La Tavolaccia'; a Metato in via Cavour, nel parcheggio degli impianti sportivi, piazza Taddei, piazza Berlinguer; in piazza della Chiesa a Molina di Quosa; Mezzana, nel parcheggio di fronte al pubblico esercizio 'Zaccagnini' e in largo XXV Aprile.