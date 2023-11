Una stanza multisensoriale per migliorare il recupero dei piccoli pazienti

Un nuovo strumento tecnologico per curare i piccoli pazienti dell’Istituto Stella Maris di Calambrone. Si tratta di una stanza multisensoriale inaugurata di recente e realizzata grazie al contributo, negli anni, del Lions Pisa Certosa. Si tratta di un servizio terapeutico combinato, rivolto sia alle abilità motorie e sensoriali che alle emozioni, per far raggiungere al paziente il massimo livello funzionale possibile sui sensi, in maniera ragionata e integrata.

La sala aiuta a migliorare le abilità percettive e facilita la gestione dei disturbi comportamentali, degli stati di stress acuto e cronico associati alla disabilità e all’ospedalizzazione, per entrare in relazione con il mondo esterno in un ambiente favorevole. Uno strumento pensato per la riabilitazione dei bambini di tutte le età, affetti da paralisi cerebrali, disturbi del comportamento e dello spettro autistico, ritardo neuropsicomotorio, disturbi gravi della vista e dell’udito.

La strumentazione è composta da pannelli interattivi, da proiettori laser cielo stellato, da fibre ottiche interattive, da un letto ad acqua musicale e da uno vibroacustico, da tubi a bolle, da una tenda sensoriale e da una piscina con palline. Un traguardo importante per l’istituto di ricerca e la Fondazione pisani, la cui inaugurazione è avvenuta nel corso di una cerimonia in cui sono state illustrate ai Lions le ampie possibilità terapeutiche della sala.

Con il presidente della Fondazione Stella Maris, avvocato Giuliano Maffei, erano presenti il direttore scientifico dell'Irccs, professor Giovanni Cioni; il direttore sanitario, dottor Giuseppe Palladino; il dg, dottor Roberto Cutajar; il direttore del dipartimento di neuroscienze dell’età evolutiva, professor Andrea Guzzetta, e la dottoressa Ada Bancale, responsabile della sala multisensoriale. Lo staff al completo della Stella Maris ha sottolineato il senso di solidarietà e la generosità del Lions Pisa Certosa, ringraziando il presidente del club, Adriana Galazzo, intervenuta insieme ai suoi predecessori, Ferdinando Papa, Armando Sbrana e Antonio Boldrini.

Un anno denso di obiettivi messi a segno, finora, per la presidenza di Adriana Galazzo, che ha riservato un importante supporto alla realtà pisana dell'Isola dei Girasoli, il residence realizzato da Agbalt per ospitare famiglie con bambini ammalati di leucemie e tumori. All’Isola sono stati destinati i fondi raccolti a giugno con la manifestazione 'Un’estate da leone' e grazie al contributo dei tre club Lions gemelli Pisa Certosa, Saint Tropez-Sainte Maxime e Arona Stresa. In visita a Pisa i club francesi e quelli di Arona Stresa hanno potuto ammirare il Museo Piaggio di Pontedera e l’Osservatorio europeo delle onde gravitazionali Virgo di Cascina, sotto la guida del professor Massimiliano Razzano. Fra gli ultimi appuntamenti del club, un incontro con il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, sotto scorta per la sua lotta alla mafia, che nel suo ultimo libro, 'Traditori', ha spiegato come "fango e depistaggio abbiano segnato la storia italiana".