E' stata inaugurata stamani, 24 novembre, alla stazione Carabinieri di Peccioli, la 'Stanza tutta per sé', realizzata nell'ambito della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e Soroptimist Italia. All’evento, ricevuti dal Comandante provinciale, Colonnello Mauro Izzo, sono intervenuti il prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro, il presidente del Tribunale di Pisa Beatrice Dani, il procuratore della Repubblica Giovanni Porpora e i sindaci della zona.

L'appuntamento ha celebrato l'apertura dello spazio che si incardina nella strategia generale di assistenza alle vittime di violenza. E' parte integrante delle operazioni dell'Arma infatti accogliere chi ha bisogno di aiuto in ambienti dedicati e protetti, ascoltare in modo empatico e fornire quel supporto iniziale, anche psicologico, per iniziare a superare le lesioni subite. Un ambiente dedicato favorisce questo processo, oltre a dare, in tempi probabilmente più rapidi, impulso alle indagini.

La stanza è stata tinteggiata di un colore tenue e arredata in modo da mitigare lo stato di disagio delle vittime denuncianti, potendo così infondere il giusto senso di accoglienza e ascolto, con particolare attenzione ai più piccoli mediante l’allestimento di uno spazio gioco con libri e giocattoli. L'iniziativa è stata ideata, pensata e realizzata nella Stazione Carabinieri di Peccioli, cittadina baricentrica rispetto al Valdarno inferiore e l'Alta Val di Cecina della provincia di Pisa e in ragione dei requisiti infrastrutturali necessari. Il progetto è il frutto di uno sforzo condiviso reso possibile dalla sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e la Soroptimist Italia, quest’ultima rappresentata dal Club Valdarno Inferiore con la presidente Alessandra Neri. Il tutto con la collaborazione della Comandante della Compagnia di San Miniato Maggiore Francesca Lico e del Comandante della Stazione di Peccioli, Luogotenente Domenico Casciello.

In chiusura, agli invitati è stato proiettato in anteprima il cortometraggio istituzionale dal titolo 'Scriminante d’Amore', realizzato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, che affronta il tema specifico dell’azione di contrasto alla violenza contro le donne, la cui visione sarà riproposta, durante tutto questo fine settimana, intervallata ai film in 'cartellone', presso i cinema multisala di Pisa Oden e Isola Verde.