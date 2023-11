Carceri, dal Governo stanziamento per interventi nei penitenziari di Pisa e Volterra

Arrivano fondi per interventi di miglioramento e ristrutturazione delle carceri italiane, compresi gli istituti penitenziari di Pisa e Volterra. E' stato infatti approvato il riparto di 166 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Lo ha deciso il Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria in una riunione che ha dato via libera alla ripartizione effettuata dai tecnici del dicastero, guidato dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, sui propri capitoli dedicati.

Si tratta di interventi importanti, alcuni dei quali attesi da anni, riguardanti la sicurezza degli istituti e il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché l’adeguamento funzionale dei penitenziari. Le attività saranno affidate ai provveditorati interregionali, che avranno il ruolo di soggetti attuatori.

Per quanto riguarda il carcere Don Bosco di Pisa sono stati stanziati 450mila euro per l'adeguamento della struttura, mentre a quello di Volterra arriveranno 1.328.518,01 euro per la realizzazione di una sala polivalente.



"L'approvazione degli stanziamenti per la ristrutturazione delle carceri conferma l'importanza data alla Toscana nel migliorare le condizioni del nostro sistema penitenziario. È con grande soddisfazione che noto in particolare gli investimenti significativi destinati alla provincia di Pisa: 450.000 euro per l'adeguamento del carcere di Pisa e 1.328.518,01 di euro per la realizzazione di una sala polivalente a Volterra - commenta l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi - mi ero personalmente recata in visita al carcere di Pisa, che aveva un evidente bisogno di questi interventi i quali, insieme agli altri previsti per la regione, per un totale di 6 milioni di euro, rappresentano un impegno tangibile del nostro Governo nella risoluzione delle problematiche penitenziarie, lungamente trascurate dagli esecutivi precedenti. I detenuti e la polizia penitenziaria non potevano infatti più convivere con quelle condizioni di insicurezza. Desidero esprimere il mio ringraziamento al ministro Matteo Salvini per la sua concretezza e l'attenzione rivolta alle esigenze della Toscana, e in particolare della nostra provincia. La sua visione pragmatica - conclude Ceccardi - si dimostra cruciale nel garantire condizioni di lavoro migliori per i nostri agenti penitenziari e una maggiore sicurezza all'interno delle strutture carcerarie”.

