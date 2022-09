Conclusa la statalizzazione della materna 'Calandrini' con il passaggio di consegne all’Istituto 'Fucini'

Completato il percorso di statalizzazione della scuola dell’infanzia 'Calandrini' con l’approvazione in Giunta Comunale dell’accordo tra Comune di Pisa e Istituto comprensivo 'Fucini' per il passaggio dalla gestione comunale a quella statale. L’accordo, che prevede la firma della convenzione, sancisce formalmente il passaggio di consegne effettuato all’inizio dell’anno scolastico con la consegna delle chiavi al dirigente scolastico Alessandro Bonsignori da parte dell’assessore alle politiche educative e scolastiche. La convenzione con l’Istituto 'Fucini' porta a conclusione il percorso di statalizzazione della seconda scuola dell’infanzia comunale, dopo il passaggio già effettuato della scuola 'Agazzi' ai Passi, confluita all’interno dell’Istituto Comprensivo 'Tongiorgi' nel 2020.

La convenzione tra Comune e Istituto scolastico, finalizzata a favorire l’integrazione e la continuità educativa e didattica a favore dei piccoli alunni e delle famiglie, prevede la necessità di mantenere gli stessi orari di apertura e garantire adeguata flessibilità oraria, attraverso il servizio di pre e post scuola, per cui l’amministrazione ha messo a disposizione le risorse economiche. Nell’ottica di garantire la continuità del progetto educativo, il Comune di Pisa e l’Istituto Comprensivo Fucini si impegnano reciprocamente a facilitare il passaggio, accompagnandolo con incontri di continuità educativa-didattica tra insegnanti comunali e insegnanti statali, a cui tutte le insegnanti hanno dato la loro disponibilità come prassi consolidata in tutti i casi di continuità verticale.

"Sono soddisfatta - dichiara l’assessore Sandra Munno - di aver portato a compimento anche questo secondo percorso di statalizzazione, che è stato improntato, così come nel caso delle 'Agazzi', all’insegna della gradualità del passaggio e in modo da garantire il più possibile la continuità educativa e didattica per i bambini e le famiglie del quartiere. Il coordinamento pedagogico comunale sta sostenendo il nuovo gruppo docente della scuola e continuerà a farlo nell’ottica di trasmettere, valorizzare e sviluppare il progetto educativo che ha sempre caratterizzato la scuola, in un’ottica di integrazione e miglioramento del servizio, a tutela dei bambini. Siamo contenti che le famiglie abbiano apprezzato il nostro impegno e abbiano creduto nel nostro progetto, confermando le iscrizioni in quella che rimane una scuola punto di riferimento per i residenti del centro storico".

La convenzione prevede inoltre che il coordinamento pedagogico del Comune continui per tutto l’anno a sostenere e monitorare il passaggio, attraverso incontri tra le coordinatrici pedagogiche comunali e il corpo docente statale, volti a promuovere la continuità pedagogica con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti la progettualità dei servizi educativi del Comune di Pisa, tra cui l’utilizzo della sala di psicomotricità. Il Comune si impegna inoltre a sostenere economicamente l’acquisto da parte dell’Istituto di materiale didattico specifico per la realizzazione di questo progetto educativo. Il monitoraggio del passaggio viene sostenuto anche da un percorso di formazione con esperti esterni, volto ad accompagnare il gruppo di lavoro nella condivisione di metodologie educative di tipo attivo e di proposte educative all’avanguardia, nella ricerca di strategie efficaci di relazione ed intervento educativo, nello sviluppo di competenze trasversali, finalizzate al benessere degli alunni.