E' da maggio del 2023 che la Uil denuncia la "situazione decadente di Apes che si sta riflettendo sul personale. Dopo mesi di richieste inevase - scrive il sindacato in una nota - di esigenze inattese, di proposte non ascoltate, anche la Rsu Aziendale, con una decisione all’unanimità dell’Assemblea del Personale, ha dichiarato lo stato di agitazione". La sezione Uil Fpl Pisa esprime quindi "tutta la nostra solidarietà al personale dipendente e alla Rsu Aziendale per la posizione assunta, che ci troverà senz’altro in loro supporto nelle rivendicazioni legittime che stanno portando avanti".

Nel merito, il sindacato scrive che "con una gestione delle risorse investite prevalentemente sulle consulenze esterne e minimamente sul personale interno, si riscontrano risultati sulla gestione delle strutture a dir poco pessime. Se fosse vero sia stata affidita ad una società esterna anche la gestione e l'istruttoria delle domande per le selezioni dei Concorsi, con un inevitabile aggravio dei costi che si sarebbero potuti risparmiare con personale interno, in quanto all'interno dell'azienda esistono professionalità tali che avrebbero potuto svolgere con capacità e maggiore conoscenza delle esigenze aziendali detto compito. Ritardare ulteriormente interventi che tendano ad invertire questa impostazione gestionale, che declassifica le professionalità del personale interno e potrebbe alzare il rischio di incidenti alle strutture per carenza di manutenzione, sarebbe imperdonabile. La Uil di Pisa ritiene il cambio di direzione una necessità urgente".