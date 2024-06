Personale di servizio in stato di agitazione: "Aoup sorda alle richieste legittime di integrazioni salariali"

La Segreteria Territoriale del sindacato Uiltrasporti, congiuntamente ai lavoratori, alle lavoratrici e ai delegati/e sindacali aziendali, hanno informato dell’apertura dello stato di agitazione di tutto il personale GSA Spa impiegato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

"Dopo un primo e infruttuoso incontro avvenuto con la vostra società in data 11 marzo 2024 - sottolineano i referenti sindacali - abbiamo sollecitato più volte l’apertura di un tavolo di trattative per l’inserimento di fondamentali integrazioni salariali necessarie a garantire ai lavoratori e alle lavoratrici uno stipendio dignitoso in linea con l’articolo 36 della carta costituzionale".

"L’ultima nostra richiesta di incontro, avvenuta tramite PEC in data 17 maggio 2024 con sollecito in data 24 maggio 2024, specificava anche l’esigenza di essere informati sulle metodologie e i criteri di erogazione del premio di risultato 2024 e delle annualità precedenti nonché la necessità di concordare dei luoghi adibiti all’attività sindacale dove poter svolgere le assemblee e predisporre una bacheca informativa così come previsto dalla legge 300/70".

Il sindacato conclude: "Non avendo ricevuto nessun riscontro da parte Vostra, non possiamo che desumere una mancata volontà nell’intraprendere una trattativa in merito e nel concedere le agibilità sindacali previste da legge. Per quanto sopra esposto, oltre all’apertura dello stato di agitazione, ci riserviamo l'adozione di qualsiasi azione volta a difendere e tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici".