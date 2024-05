Il futuro della Leopolda discusso in assemblea pubblica: "Ora mobilitazione sotto il Comune"

C'è sgomento, commozione ma anche fierezza e dignità nei racconti delle persone che compongono il grande mosaico di associazioni riunite sotto il nome di 'Casa della Città Leopolda': racconti condivisi durante l'assembea pubblica da loro indetta per la serata di giovedì 2 maggio nel salone storico della Stazione Leopolda, e che ha visto riempirsi tutte le duecento sedute disponibili. L'assemblea è stata fissata per raccontare alla città i motivi di opposizione a quella notifica di scadenza della concessione dal Comune di Pisa dello scorso 16 aprile, da cui è stata appresa inoltre la volontà dell'amministrazione di affidare lo spazio alla Patrimonio Pisa srl, società partecipata al 100% dal Comune.

"Sono cinque anni, dall'insediamento della Giunta Conti 1, che ci vediamo negare un incontro collettivo dal sindaco, e abbiamo appreso di una scelta simile da una missiva. Ma la nostra è un'esperienza collettiva: la Stazione Leopolda vive di un'avvicendarsi di attività portate avanti con un bell'esercizio di democrazia da cinquanta associazioni, per questo non possiamo accettare di confrontarci singolarmente con l'amministrazione comunale. In questo momento di così evidente rottura con Palazzo Gambacorti, quindi, abbiamo deciso di parlare tutti insieme con la città, la destinataria della passione, competenza ed energia che da trent'anni a vario titolo le associazioni mettono in campo per creare eventi di utilità sociale e culturale".

Queste le parole in apertura di Federica Martiny (Movimento Federalista Europeo) che ha coordinato le due ore di confronto pubblico all'interno della navata che dal 1994 accoglie eventi anche ben noti e frequentati dai pisani: dal 'Beeriver' al 'Fior di Città', dal 'Pisa Vintage' a 'ViniPendenti', solo per citare alcuni di quelli più grandi. Ma "le porte della Leopolda sono aperte per ospitare le iniziative della più varia natura, poco conta la grandezza dell'associazione".

Lo hanno testimoniato dall'associazione studentesca ESN Pisa e dalla ONAF Pisa: la prima si occupa di accogliere e creare attività per gli studenti che svolgono l'Erasmus in Italia, la seconda organizza corsi e svolge attività di assaggio scientifico di formaggi toscani. "Solo grazie all'ascolto e alla massima disponibilità e competenza che abbiamo trovato alla Leopolda abbiamo trovato spazi e possibilità di concretizzare al meglio i nostri progetti" è l'affermazione comune a due realtà molto diverse tra loro.

Martino Alderigi, presidente dell'associazione 'Casa della Città Leopolda' dentro la quale si riuniscono e si coordinano le numerose anime che occupano gli spazi dell'ex stazione tutto l'anno, ripercorrendo la storia trentennale della Leopolda ricorda che "l'operazione Patrimonio Pisa è la messa a reddito di questo luogo, e noi non siamo d'accordo a far sì che ciò avvenga: le persone e le idee che riempiono la Leopolda hanno un valore incommensurabile in confronto".

"Già dal 2019, quando il Comune voleva rendere nuovamente questo spazio un mercato ortofrutticolo, abbiamo fatto una prima battaglia che abbiamo temporaneamente vinto - ricorda Valerio Capuzzi, organizzatore del Pisa Vintage, delle Mostre del Disco in Vinile e del Ganzo Comics - e ora siamo qui, daccapo, a rimboccarci le maniche per salvare questo luogo. Mi amareggia non vedere qui presente il sindaco o l'assessore alla Cultura Bedini, anche solo per farci confermare la scelta dell'amministrazione in un confronto diretto". Parole a cui si aggancia Mario Dimonte, vicepresidente ARCI Pisa: "La Leopolda è un luogo su cui si è a lungo dibattuto in campagna elettorale, e questa scelta di affidarne la gestione a una società di lucro è tutta ideologica. Stasera il sindaco Conti avrebbe dovuto essere qui a renderne conto all'intera città".

"L'associazionismo è ricchezza nella sua diversità, la lunga esperienza della Leopolda lo dimostra. Dunque non ci sentiamo rispettati come singoli nè come associazioni dal comportamento di un'amministrazione che denota miopia e disaffezione per la propria città" afferma Ketty De Pasquale, presidente della Casa della Donna di Pisa. "Chiudere uno spazio come la Leopolda significa aumentare una marginalità sociale che già è forte a causa della scarsa offerta di luoghi di socialità e di incontro a Pisa, soprattutto per i giovani: lo vediamo nel nostro lavoro quotidiano, che dobbiamo svolgere anche se la natura della nostra associazione sta nell'aiuto alla riabilitazione psico-sociale dei soggetti" racconta una volontaria dell'associazione L'Alba.

Nella seconda parte dell'assemblea si sono susseguiti gli interventi politici, con la presenza di alcuni consiglieri comunali: Luigi Sofia (Capogruppo Sinistra Unita per Pisa) ha sottolineato come "l'unica cosa certa della questione è la natura immobiliare della Patrimonio Pisa, ma non vi è ad oggi un programma chiaro su cosa ne sarà del futuro di questo spazio, nè indicazioni su come verrà gestito". Per il PD erano presenti i consiglieri Enrico Bruni, secondo cui le modalità di azione intraprese dal Comune denotano "un atteggiamento squadrista" e Andrea Ferrante, il quale vede "nella volontà tutta politica di messa a rendita della Leopolda un'ostilità alla sua esperienza: un riflesso incondizionato della destra che ha trovato legittimità dalla visione, già avuta da amministrazioni di centro-sinistra precedenti, di trarne anche una rendita monetaria per il Comune".

Presenti inoltre Fausto Pascali (UCIC) che ha chiesto "la riduzione dei canoni di affitto a cifre simboliche, considerando il patrimonio di relazioni che rappresenta la Leopolda" e Paolo Martinelli (capogruppo La città delle persone) che ha rilanciato la proposta di Ferrante di continuare a chiedere il dietro front del Comune di Pisa con una mobilitazione che dovrà uscire dalle mura dell'ex stazione di Piazza Guerrazzi, per fare opposizione e chiedere spiegazioni sotto Palazzo Gambacorti.