La gestione della Stazione Leopolda cambia con il nuovo corso della Patrimonio Pisa, la società al 100% del Comune presentata a marzo, che si occuperà di valorizzare diversi immobili pubblici della città. Sul punto, le associazioni presenti nella struttura hanno espresso dei dubbi e chiesto un confronto all'amministrazione.

E' preoccupato per i dipendenti della Leopolda il Sindacato di base Cub Pisa. "In tutta questa discussione si dimentica di parlare dei lavoratori che operano da anni alla Leopolda con regolare contratto a tempo indeterminato. Tre unità, alcune assunte nell'ottica di inclusione sociale, senza le quali non sarebbero state possibili innumerevoli attività, la manutenzione, la pulizia e la gestione dei locali spesso affittati anche ad altri soggetti e a disposizione per numerose attività promosse dal Comune. Al sindaco Conti chiediamo allora conto di questi tre lavoratori, due donne e un uomo; dica pubblicamente se e quando saranno assorbiti a parità di salario nella società Patrimonio Pisa, salvaguardandone il posto e l’anzianità di servizio. Al contempo sollecitiamo il Consiglio comunale ad intervenire a salvaguardia di questi posti di lavoro e di tutto il tessuto associativo che si troverà privato di uno spazio vitale per la loro attività democratica nel tessuto sociale cittadino"

Per quanto riguarda la gestione della struttura, il sindacato scrive che "nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera aperta ai consiglieri comunali per chiedere una discussione in Commissione sulla intera operazione, sul fatto che alcuni uffici comunali come quelli della cultura e del turismo potrebbero presto essere delegittimati dall'affidamento di compiti e funzioni alla nuova società. In questi giorni ci arriva la notizia che la Giunta Conti chiede alle associazioni di farsi da parte e restituire gli spazi senza per altro spiegare come gli stessi saranno utilizzati e a quale fine".

A livello politico, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Giovanni Pasqualino, in un comunicato, difende la scelta dell'amministrazione e rassicura che "la gestione diretta di Patrimonio Pisa sulla Leopolda è una opportunità importante per le stesse associazioni. Non vi sarà più un canone concessorio, la partecipata cercherà, ed è questa la sfida più importante, di far vivere la struttura al pieno della sua potenzialità, 365 giorni l’anno, con l’obiettivo di dare spazio sia alle associazioni già presenti che a quelle che vorranno utilizzarla. E’ ovvio che un dialogo con i dipendenti, così come già affermato dal Sindaco, dovrà esserci come è anche vero che gli utili, che gestirà Patrimonio Pisa, dovranno essere reinvestiti garantendo l’accessibilità della struttura anche ad associazioni che hanno dei budget limitati".