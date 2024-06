Stazione Marconi, approvato atto di indirizzo in giunta per il rinnovo della concessione demaniale

La giunta comunale di Pisa ha approvato l’atto di indirizzo per il rinnovo della concessione demaniale dell’ex Centro Radio Marconi. Il bene è di proprietà dell’Agenzia del Demanio. Nel maggio 2020 era stato sottoscritto un atto di concessione temporanea con il Comune di Pisa, scaduto poi nel 2022 e rinnovato per un ulteriore biennio. Attualmente la struttura versa in condizioni di forte degrado e l’interesse dell’amministrazione è mantenere la disponibilità dell’immobile, in quanto soluzione rispondente alle finalità e ai programmi amministrativi.