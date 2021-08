Cambio nella Questura di Pisa: la dottoressa Pierazzi nuovo Capo di Gabinetto

Avvicendamento di dirigenti nella Questura pisana. Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Maurizio Stefanizzi, Capo di Gabinetto della Questura per oltre un anno, è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età; il suo posto è stato occupato dal Primo Dirigente Stefania Pierazzi, proveniente dalla Questura di Cuneo. Fiorentina, 56 anni, esperta di criminalità informatica, la dott.ssa Pierazzi è entrata in amministrazione nel 1988; laureata in Giurisprudenza presso l’Università 'La Sapienza' di Roma, ha conseguito un master in criminologia all’Università di Siena, un master in criminal forensics presso l’Università di Camerino, un master in psicopatologia forense e criminologia all’Università di Firenze. Ha prestato servizio presso la Questura di Firenze, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Genova-Sestri Ponente, il Centro di Addestramento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova, il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze con incarico di Vice Dirigente, la Questura di Prato con incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Promossa nel 2018 Primo Dirigente, ha diretto per due anni la Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Cuneo, prima di essere destinata lo scorso 9 agosto a Pisa come Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Questore. Tra le tante incombenze del Capo di Gabinetto rientrano la disciplina e l'organizzazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nell’intera provincia.