Cambio al vertice per i Carabinieri Forestali: il nuovo comandante è Stefano Vagniluca

Il Colonnello Stefano Vagniluca ha assunto, dallo scorso 18 settembre, il comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Pisa, subentrando al Tenente Colonnello Monica Flamini, destinata ad altro incarico. Nato nel 1965, il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale è sposato ed ha due figlie. Laureato in Scienze Forestali nel 1989, dopo una breve esperienza in ambito universitario, è entrato nel Corpo forestale dello Stato nel 1994, assegnato quale addetto al comando provinciale di Grosseto, nel 2004 ha assunto l’incarico di capo dell’allora Ufficio Territoriale per la Biodiversità - ora Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica (Grosseto), dove si è occupato della gestione di riserve naturali di rilievo internazionale quali l’Isola di Montecristo e la Duna Feniglia, attuando importanti progetti per la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

Dal 2017, con l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, ha assunto il comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Livorno, che conserva congiuntamente al comando di Pisa. L’Ufficiale, proprio in questi giorni, sta completando il giro di saluti di presentazione alle autorità locali.