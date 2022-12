Pomarance: una stella luminosa a tutti i negozi per accendere il Natale

A portare l’atmosfera di Natale a Pomarance ci pensa il Centro Commerciale Naturale che ha deciso di regalare una stella luminosa a tutte le attività aderenti. “Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza ai nostri commercianti - spiegano la presidente del Centro Commerciale Naturale Filomena Sprovieri, la vicepresidente Camilla Barsotti e la consigliera Greta Taddei - regalando a tutti i nostri colleghi una stella di Natale luminosa per contribuire a creare una bella atmosfera in questi giorni importanti per i bilanci delle attività. Finalmente stiamo vivendo il primo Natale senza restrizioni dopo la pandemia e quindi ci auguriamo che i clienti possano godere delle attività tradizionali del nostro borgo".

Apprezzamento per l’iniziativa anche da Confesercenti Toscana Nord, associazione alla quale aderisce il Centro Commerciale Naturale di Pomarance. "I commercianti del nostro Ccn - spiega il coordinatore Valdera Cuoio Claudio Del Sarto - si confermano molto attivi e sempre pronti a mettere in campo iniziative concrete per promuovere il commercio locale. Con questa stella contribuiscono a rendere ancora più accogliente il borgo creando una calda atmosfera natalizia. Un grazie quindi a tutti gli aderenti al Centro Commerciale Naturale di Pomarance ed alla sua presidente Filomena Sprovieri, che ricopre anche l’incarico di vicepresidente Confesercenti Valdicecina".