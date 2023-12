Solidarietà: le Stelle di Natale dell'Ail colorano le piazze pisane

Una stella di Natale per aiutare i malati e lo loro famiglie e sostenere la ricerca: dal 7 al 10 dicembre torna l'iniziativa dell'Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi, che colorerà tantissime piazze. Da Corso Italia a Pisa a Corso Matteotti a Pontedera fino alla piazza della Chiesa a Montopoli e Fauglia, sono 20 i banchetti organizzati grazie ai tanti volontari della sezione di Pisa, attiva dal 1999 e attualmente guidata dalla presidente M. Francesca Biagi. L'elenco completo con i giorni e gli orari si trova sul sito www.ailpisa.com.

Con il ricavato delle donazioni per le piante e per le stelle di cioccolato l'Ail sostiene i progetti che coinvolgono il centro ematologico del territorio pisano: il potenziamento dell’assistenza domiciliare, l'acquisto di apparecchiature richieste dalle esigenze dell’unità operativa di Pisa, il finanziamento di borse di studio per medici o biologi, il supporto ai corsi aggiornamento del personale infermieristico e medico, l'assistenza psicologica per paziente e familiari dei pazienti, l'assistenza nutrizionistica, il sostegno economico per pazienti in difficoltà economica.

Presso l'unità operativa di ematologia dell'Ospedale Santa Chiara sono inoltre disponibili, insieme alle stelle di cioccolato e alle piante, anche le 'Palle di Natale dell'Ail'; dal 4 al 10 dicembre infine, in collaborazione con i canali tv e radio Rai, sarà attivo il numero 45587 attraverso il quale si potranno fare donazioni per sostenere le Case Ail. Si tratta di strutture costruite in prossimità dei centri ematologici in grado di ospitare pazienti onco-ematologici con i loro familiari e caregivers alleviandone le preoccupazioni economiche: luoghi dove trovare il sorriso, il supporto dei volontari ed il calore di una vera e propria casa anche quando ci si deve assentare lontano dalla propria residenza per seguire le terapie.