Nuove imprese: aperto a Pontedera il negozio specializzato nel basket 'Step Back'

Una passione sconfinata per il basket e un sogno che diventa professione. Dall'amore per la pallacanestro nasce 'Step Back', il nuovo negozio specializzato in articoli sportivi, abbigliamento e calzature dedicato ad appassionati e giocatori di basket aperto dai giovanissimi fratelli Mirko e Kevin Giachetti, 19 e 24 anni, in via Gotti 13, nel cuore di Pontedera. Per loro speciale inaugurazione alla presenza del presidente con delega al territorio di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, del vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli, di Alessio Giovarruscio, Francesca Cagnoni e Fabio Galletti, rispettivamente responsabile area sindacale, responsabile area credito e responsabile area fiscale di Confcommercio Pisa.

"L'idea ci è venuta solo a maggio, vedendo un negozio specializzato in articoli sportivi a Bologna, e nel giro di otto mesi abbiamo fatto tutto", racconta emozionato il giovane imprenditore Mirko Giachetti. "Dopo il diploma in Scienze applicate sognavo di aprire un'attività con mio fratello e abbiamo deciso di seguire la nostra passione più grande, il basket. Siamo appassionatissimi di questo sport, ho giocato per molti anni a Pontedera e mio fratello a Calcinaia e Altopascio, e quando è scomparso il mio idolo Kobe Bryant ho pianto come se fosse uno di famiglia". Da Step Back è possibile trovare "materiale tecnico, in particolare abbigliamento e calzature, per società e giocatori, pensiamo di essere l'unico negozio in zona specializzato nel basket e qui vogliamo far sentire a casa chiunque pratichi questo sport. Ringrazio tutta la mia famiglia, i parenti e gli amici per il sostegno e la struttura di Confcommercio Pisa per il supporto ricevuto".

A Mirko e Kevin Giachetti i complimenti del presidente con delega al territorio di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. "Sono felice di vedere una nuova apertura che dimostra l'elevato grado di specializzazione raggiunto oggi da molte attività, i migliori auguri a due giovani imprenditori che oltre alla passione per lo sport trasmettono dal primo impatto grande preparazione e professionalità".

"Fa piacere salutare una nuova apertura a Pontedera, specialmente da parte di due ragazzi molto giovani, questo è il miglior regalo di Natale che potessero fare non solo a sé stessi, ma anche alla città" afferma il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli. A Mirko e Kevin Giachetti i complimenti del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli, del presidente FederModa Confcommercio Pisa Lorenzo Nuti e dell'intera struttura di Confcommercio Provincia di Pisa.