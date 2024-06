Un incendio di sterpaglie, che ha danneggiato anche una baracca. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti ieri sera, 17 giugno, intorno alle ore 21, in via G. Leopardi nel Comune di Casciana Terme-Lari. Gli operatori giunti sul posto hanno immediatamente spento le fiamme e messo in sicurezza i luoghi. Al momento resta da chiarire cosa abbia innescato il rogo.