Tornano gli steward in centro a Pisa contro la malamovida

Il Comune di Pisa ha affidato il servizio di stewarding per contrastare la malamovida nel centro storico cittadino durante il periodo estivo. La determina di affidamento è stata firmata nei giorni scorsi, per un investimento da parte dell’Amministrazione Comunale di circa 48mila euro. Il servizio prenderà il via a partire dalla metà di maggio e proseguirà fino a settembre, nei giorni di venerdì sabato e domenica.

"Conciliare il sano divertimento dei più giovani con le dovute esigenze di sicurezza e la quiete e vivibilità dei residenti – dichiara l’assessore alla legalità Giovanna Bonanno - è da sempre stato nostro obiettivo che stiamo portando avanti con grande lavoro ed impegno, ancor di più in questo momento che segna fortunatamente la fine dell’emergenza pandemica ed un ritorno alla normalità. Ed è per questo che, anche in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, abbiamo ancora di più riposto attenzione alle problematiche legate alla malamovida, attuando un ulteriore incremento dei controlli da parte degli agenti di Polizia Municipale e prevedendo nuovamente il servizio di stewarding per assicurare un ulteriore supporto e collaborazione alla Polizia Municipale e alle altre forze dell'ordine in tutte quelle attività di segnalazione di comportamenti scorretti ed indecorosi da parte dell'utenza. Ho quindi ritenuto importante disporre nuovamente di questo servizio, già sperimentato in precedenza con ottimi risultati, che rappresenta un ulteriore 'occhio vigile' a supporto delle attività di Polizia".

Le attività degli steward si svolgeranno in centro storico e saranno articolate su turni di 5/6 ore; ogni squadra sarà scomposta da un minimo di 6 operatori esperti e formati che potranno segnalare eventuali criticità legate alla malamovida ed intervenire per arginare comportamenti scorretti ed indecorosi. La presenza degli steward potrà essere implementata durante il Giugno Pisano e/o ridotta nel mese di agosto in considerazione del minor numero di presenze in città.