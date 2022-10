San Giuliano Terme, lavori al fontanello di piazza De Chirico: stop all'erogazione

Acque SpA comunica che, a partire da mercoledì 2 novembre, il fontanello di acqua ad alta qualità di San Giuliano Terme, situato in piazza De Chirico, verrà disattivato al fine di effettuare un intervento di completo rinnovo della parte impiantistica interna.

Questa attività rientra nel quadro degli interventi programmati dal gestore idrico sui fontanelli realizzati tra il 2007 e il 2010 che, per quanto ancora perfettamente funzionanti, vengono così ulteriormente efficientati.

La data di riattivazione, comunque prevista entro una decina di giorni, verrà comunicata prossimamente.

Per questo periodo, gli utenti interessati possono approvvigionarsi in alternativa presso i fontanelli di Arena Metato (piazza Berlinguer), Pisanova (via Frascani) o Calci (via Brogiotti).