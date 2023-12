'Storie di alternanza e competenze': premiato il Cattaneo di San Miniato

Il Premio Storie di alternanza & ITS Open Day della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest si è svolto stamani, 6 dicembre, presso la sede di Pisa, con la consegna dei premi agli Istituti scolastici vincitori della VIª edizione del Premio 'Storie di alternanza e competenze'. L'evento è stato anche un momento dedicato anche alla formazione e orientamento, vista la presenza degli istituti tecnici superiori della Regione Toscana; al centro del confronto le soft skills, in particolare le abilità sociali e interpersonali, come la capacità di ascolto, di comunicare, del lavoro di squadra, della flessibilità e della leadership.

"Crediamo che valorizzare le esperienze educative dei giovani sia fondamentale. L’impegno della Camera, riflesso in questo premio - ha commentato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - mira a favorire la crescita delle competenze e delle opportunità per gli studenti delle scuole superiori. I dati, inoltre, ci dicono che gli Istituti Tecnici Superiori sono il ponte verso il mondo del lavoro specializzato e le soft skills diventano sempre più importanti".

'Storie di alternanza e competenze' è una iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane. Si pone come obiettivo la valorizzazione e la visibilità dei racconti di alternanza realizzati nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), di alternanza rafforzata, di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello) realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy su tematiche della transizione digitale, della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, del made in Italy e dell’educazione finanziaria e all’imprenditorialità. Il premio prevede una sezione a livello locale, per la quale la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha stanziato un ammontare complessivo di premi pari a 2mila euro e una sezione nazionale gestita da Unioncamere, alla quale si può accedere solo superando la selezione locale, con un ammontare complessivo di premi pari a 20mila euro.

La Commissione di valutazione locale della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest ha decretato i progetti vincitori, a ciascuno dei quali è stato riconosciuto un premio in denaro di 500 euro. Fra questi c'è l'Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato. Il progetto si chiama 'Oltre le barriere': ha l'obiettivo di analizzare il concetto di 'conflitto' nelle sue diverse declinazioni nell’ottica di individuare modalità e strategie innovative per tendere alla risoluzione. Il percorso si è concretizzato in una serie di workshop ed in un viaggio esperienziale in Israele-Palestina.