'Strade sicure' torna a Pisa: "15 militari dell'Esercito a presidio del territorio"

“Finalmente dopo i miei ripetuti solleciti la Prefettura di Pisa ha comunicato ufficialmente che il Viminale, nel decreto di riparto del Capo della Polizia, ripristina l’operazione ‘Strade Sicure’ anche in città destinando 15 unità di militari dell'Esercito". L'annuncio arriva dal deputato della Lega, e capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale, Edoardo Ziello. I 15 militari saranno impiegati sul territorio in operazioni di prevenzione, integrando il dispositivo di sicurezza interforze coordinato dalla Questura.



"I componenti dell'Esercito si vanno dunque ad aggiungere ai rinforzi già inviati alla Questura pisana con 15 poliziotti in più da destinare ai servizi sul territorio. Era stato l'ex ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - ricorda Ziello - a chiudere l’operazione 'Strade sicure' che garantiva, invece, un valido strumento a beneficio delle forze dell'ordine per presidiare le aree più sensibili delle città, liberando così agenti da destinare ai servizi di pattuglia".



L'impiego dei militari fino a qualche mese fa era utilizzato per lo più nell'area della stazione ferroviaria, ma anche nei servizi di vigilanza della Torre pendente e piazza dei Miracoli o in altre zone dove erano più diffusi fenomeni criminosi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti o nella prevenzione di scippi e borseggi. "L'arrivo di questi 15 militari - conclude Ziello - permetterà di pianificare turni di lavoro e servizi interforze sempre più puntuali per garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini pisani e ai moltissimi turisti che visitano la città. Sono risorse importanti per dare risposte tempestive alla cittadinanza nel contrasto alla criminalità e ai fenomeni di degrado e nell'ambito di una proficua collaborazione e sinergia tra le diverse forze di polizia e gli enti del territorio. Ringrazio il ministro dell’Interno Piantedosi e il sottosegretario Molteni per l’attenzione che hanno dimostrato verso la nostra città”.