Vicopisano: arrivano gli 'stradini di paese' per un maggior decoro

In partenza il progetto per la costante pulizia degli spazi pubblici

Al via nel territorio del Comune di Vicopisano il nuovo progetto dell'Amministrazione, in collaborazione e convenzione con Arnera, per garantire maggiore decoro e pulizia degli spazi pubblici: 'Stradini di Paese'.

"Siamo davvero felici di poter dare avvio a questo progetto - dice l'assessore al Ciclo dei Rifiuti, Juri Filippi - per fare un ulteriore passo avanti nella cura del nostro territorio, a fianco dei nostri cittadini e delle cittadine, integrando il preziosissimo lavoro dei nostri cantonieri e le uscite di volontariato di associazioni come Vico Verde. Per il momento, in base alla convenzione con Arnera, gli stradini di paese saranno due, Igor e Alessio, lavoreranno 4 ore al giorno, e tra circa un mese ne arriverà un terzo, in ottica anche di un inserimento socialmente utile".

I loro compiti saranno "annaffiatura delle piante e dei fiori - spiega l'assessore - spazzamento manuale e sradicamento dell'erba, pulizia delle zanelle del'acqua piovana, raddrizzamento e sistemazione della segnaletica stradale, sistemazione degli specchi, dei muretti, dei contatori e dei relativi alloggiamenti, rimozione degli abbandoni di rifiuti, piccole potature, pulizia dei marciapiedi, delle griglie e dei tombini, attenzione ai rifiuti nella zona dei rimpiatti, nelle piazzole, nei cestini e al decoro urbano in generale, anche per segnalazioni specifiche nel caso ciò che c'è da fare non rientri tra le loro mansioni".

Saranno coordinati dall'Ufficio Ambiente e Servizi Esterni e dai cantonieri, anche in risposta alle segnalazioni dei cittadini. "Ci tengo ad aggiungere - dice poi Filippi - che perseguire sempre maggiori decoro e pulizia del territorio rispecchia perfettamente la 'filosofia' della nostra Amministrazione: avere un Comune curato, al quale si presta la massima attenzione, in ogni sua parte, significa anche dare la possibilità ai cittadini di godere completamente di beni pubblici come un parco o un giardino pubblico".

"Condividiamo l'entusiasmo di poter cominciare a operare in questo territorio - aggiungono Federica Lami e Simone Carraro, coordinatori del settore di manutenzione di Arnera - dopo aver già fatto questa esperienza in altri Comuni anche perché vediamo la centralità che il decoro e la pulizia hanno nell'azione amministrativa. Siamo certi che sarà una collaborazione con buoni frutti e risultati, viste le premesse. Potremmo anche, nel prossimo futuro, pensare di organizzare giornate 'verdi', come l'Amministrazione e Vico Verde hanno già fatto, in cui collaboriamo tutti insieme a beneficio del territorio, in base alle necessità che si presentano".

"Il decoro urbano - interviene Claudio Dorigo, caposquadra dei progetti dei decoro urbano di Arnera - è lo specchio di una Amministrazione e di un territorio che hanno a cuore la comunità e lo starle vicino, la bellezza e il turismo". "Questo progetto degli stradini di paese - conclude l'Assessora all'Ambiente, al Turismo, Fabiola Franchi - è molto importante, oltreché per essere ancora più vicini ai cittadini, anche in vista del nostro obiettivo di conseguire la bandiera arancione. Il Touring Club, infatti, mette giustamente al centro la cura dell'ambiente e del decoro. Il paesaggio e la natura del resto, sono parte integrante del patrimonio di un territorio e di un Comune e basta guardarci intorno per renderci conto quanto siano fondamentali per noi, visto quel meraviglioso monumento a cielo aperto che è il Monte Pisano e considerando tutte le zone verdi che ci circondano e che costellano le nostre frazioni e i nostri paesi".