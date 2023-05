Cascina: studenti a teatro per ricordare la strage di Capaci

Mattinata con le scuole alla Città del Teatro a Cascina questa mattina, a 31 anni dalla strage di Capaci dove morì il giudice Giovanni Falcone e la sua scorta.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Antonino Caponnetto, ha organizzato l'evento a cui hanno partecipato gli studenti del liceo 'Pesenti' e degli istituti comprensivi 'Falcone' e 'De André'.



A una prima parte con il professor Rossano Ercolini (Centro rifiuti zero) ha fatto seguito lo spettacolo teatrale 'Omertà - Capaci, 23 maggio 1992' con Ivan Di Noia, cui hanno assistito tutte le scuole del progetto ‘Giovani sentinelle della legalità’ in videoconferenza nazionale. Una rappresentazione teatrale per avvicinare i ragazzi, e la cittadinanza tutta, al delicato tema della legalità, attraverso esempi reali e concreti di uomini che hanno saputo contrastare la piaga del sistema mafioso. Un omaggio, dunque, a Giovanni Falcone e a tutto il Pool Antimafia per aver sacrificato le proprie vite a servizio dello Stato.



Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Michelangelo Betti e gli assessori Francesca Mori, Claudio Loconsole e Paolo Cipolli. “Siamo onorati di poter ospitare un’iniziativa di carattere nazionale - ha sottolineato il primo cittadino - vogliamo commemorare le vittime della strage di Capaci anche con declinazioni diverse: il professor Ercolini ci ha parlato del tema dei rifiuti, che la nostra società affronta con una logica predatoria per puntare al profitto. I rifiuti non sono facili da gestire, per questo le mafie ci sguazzano. Sul nostro territorio abbiamo avviato il recupero della Decoindustria, grazie alla Regione Toscana e ai fondi Pnrr. Un sito che ha prodotto inquinamento dei terreni ed è stato al centro di indagini per collusioni con la camorra, a dimostrazione che è più facile smaltire i rifiuti inquinando che seguire processi virtuosi di produzione e riciclo”.



Un esempio lampante di come non esistano ‘isole felici’ e di come l’attenzione debba esser tenuta sempre alta. “La scorsa settimana abbiamo ricevuto le chiavi di un alloggio confiscato alla ‘ndrangheta - ha aggiunto Betti - il sesto in provincia di Pisa e il secondo a Cascina. Ricordando oggi la strage di Capaci, possiamo vedere come i due temi si intreccino e anche se visti come slegati, in realtà possono essere due facce della stessa medaglia. Insieme alle associazioni, dobbiamo sviluppare e far crescere una coscienza critica nelle nuove generazioni”.