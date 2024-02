Strage di operai a Firenze, è il giorno del lutto

Oggi è lutto cittadino a Firenze e lutto regionale. Il gravissimo incidente sul lavoro di ieri, 16 febbraio, al cantiere Esselunga crollato, ha portato alla morte accertata attualmente di 4 lavoratori. Si cerca l'ultimo disperso. Il fatto ha scosso l'opinione pubblica nazionale e non poteva che avere riflessi e reazioni anche nel pisano.

La partecipazione umana al cordoglio è ovviamente unanime. A Pontedera il Comune ha deciso di annullare l'inaugurazione della ciclopista Calcinaia-Pontedera e i festeggiamenti del carnevale. "Riteniamo - ha scritto su Facebook il sindaco Matteo Franconi - che debba essere, come sarà in tutta la Toscana, un giorno di cordoglio per testimoniare la vicinanza e stringerci intorno al dolore delle famiglie dei lavoratori che hanno perso la vita".

La Pro Loco Cascina ha invece deciso di confermare gli eventi del carnevale "dopo una lunga riflessione", si legge in una nota. "Non possiamo far ricadere questa immane tragedia sulle vite dei nostri bambini - afferma l'associazione - che hanno diritto al divertimento e allo svago; andremo avanti quindi con il nostro programma, pur dedicando 3 minuti di raccoglimento alle ore 16.30 su tutta la manifestazione nella giornata di oggi, sabato 17 febbraio. Si prega quindi, tutti gli adulti partecipanti, di rispettare questo momento e di sensibilizzare i loro bambini al momento di silenzio; crediamo che questa azione valga più di ogni manifestazione completamente annullata".

I sindacati hanno immediatamente annunciato uno sciopero generale, denunciando in particolare il sistema dei subappalti. Fra le organizzazioni c'è, fra le altre, il Coordinamento Nazionale Usb Vigili del Fuoco, che "ancora una volta torna a denunciare l'inadeguatezza dei mezzi e degli strumenti a disposizione del Corpo Nazionale, considerato che in una città come Firenze operano giornalmente solo due squadre di Vigili del Fuoco e che si trovano ad affrontare scenari incidentali sempre più complessi".

Le organizzazioni politiche fanno un passo indietro riguardo i propri eventi, in rispetto del lutto. A San Giuliano Terme la segreteria di Lega, Fdi, Fi e Noi Moderati ha rinviato a data da destinarsi la conferenza stampa di presentazione della propria candidata sindaco Ilaria Boggi. "Come Lega Toscana abbiamo annullato tutte le iniziative politiche previste in segno di partecipazione vera e sentita al lutto che colpisce tutte le nostre comunità. Dobbiamo riflettere a fondo sul tragico incidente sul lavoro che si è verificato a Firenze. Ora è il momento di pregare per le vittime, i feriti e i dispersi ma facciamolo nella comune determinazione di trovare i responsabili di questo tragico incidente", ha affermato il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti.

Si fanno sentire i parlamentari pisani. Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana: "Le immagini che arrivano da Firenze sono terribili. L'ennesima tragedia sul lavoro. Spero che quanto prima si conoscano le cause del disastro e i responsabili. Non voglio aggiungere altro in questo momento di dolore e di rabbia. Tanta rabbia per una strage quotidiana che continua ad ripetersi in tutta Italia, con un bilancio drammaticamente insopportabile, senza che si faccia nulla". La senatrice Pd Ylenia Zambito: "Non si può morire di lavoro nel 2024. Restiamo con il fiato sospeso, nella speranza che vi siano altri sopravvissuti. Sono ore di silenzio ed il mio cordoglio va innanzitutto alle famiglie dei lavoratori deceduti. Ma dobbiamo prendere l'impegno di non abbassare lo sguardo sulla sicurezza dei lavoratori. Gli impegni presi dalla Ministra del Lavoro nei mesi passati sono drammaticamente smentiti da questi eventi. C'è bisogno di mettere al centro delle azioni del Governo gli interventi per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori".

Il cordoglio sarà presente anche sugli autobus di Firenze: mostreranno sul parabrezza il Giglio listato a lutto, mentre la tramvia avrà dei nastri neri agli specchietti delle vetture. La tramvia osserverà un minuto di silenzio alle ore 15. Un messaggio sarà presente alle paline elettroniche delle fermate dei bus, alle banchine della tramvia e sui profili social di Autolinee Toscane e di Gest.