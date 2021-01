Strage di Viareggio: presidio di solidarietà alle famiglie delle vittime

Molte associazioni del tessuto sociale pisano si troveranno domani, 28 gennaio, davanti alla stazione di Pisa, per un presidio in solidarietà e sostegno ai Familiari delle Vittime della strage di Viareggio 'Verità e giustizia per Viareggio'. L'iniziativa, al via alle ore 17. E' ancora vivo il ricordo di quanto accaduto del "più grave incidente ferroviario in Europa degli ultimi 30 anni: 32 persone tra uomini, donne e bambini, furono uccise mentre riposavano tranquillamente nelle loro case o morirono nei mesi successivi, e un intero quartiere fu distrutto dalle fiamme", ricorda la nota congiunta dei firmatari locali. Per aderire si può ancora inviare una mail a segreteriaincomune@gmail.com.

La Cassazione ha recentemente chiuso il percorso giudiziario della vicenda, con una sentenza che ha fatto discutere data la prescrizione dell'accusa di omicidio colposo a causa del mancato riconoscimento dell'aggravante del mancato rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. "Nella nostra città - scrivono le associazioni locali - ci sono quartieri limitrofi ai binari o attraversati da essi; quotidianamente od occasionalmente utilizziamo il treno come mezzo di trasporto. Anche per questo, questa battaglia di verità e giustizia, e per la sicurezza ci riguarda in prima persona tutti e tutte".

I primi firmatari: Aied, ARCI, Associazione Amici della Biblioteca F. Serantini, Associazione Casa della Donna Pisa, Circolo biblioteca F. Serantini, Circolo Utopia, Confederazione Cobas Pisa, Distretto Economia Solidale Altro Tirreno, Gilda degli insegnanti Pisa, Il chicco di senape, Pisa Possibile, Rete degli studenti medi Pisa, Riconquistiamo tutto area congressuale Cgil – Toscana, Rifondazione comunista Pisa, Sindacato di base CUB Pisa, Sinistra Italiana Pisa, Sinistra per…, Una città in comune, Unione degli universitari – Das Pisa, Un Ponte Per – Comitato toscano

Partecipano al presidio: associazione dei Familiari delle Vittime 'Il Mondo Che Vorrei Onlus', Comitato Sanita? Pubblica Versilia, Coordinamento lavoratori e lavoratrici autoconvocati per l’unita? della classe, Fiom Cgil Pisa.