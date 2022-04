Lo Street Food Fest porta il cibo di tutto il mondo a Cascina

Sarà la città di Cascina ad accogliere la prima tappa dell'ottava edizione dello Street Food Fest 2022, la più grande manifestazione di Street Food della Toscana, organizzata dall'Associazione Pubbli-Eventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa. Si svolgerà in tre giorni: venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile in Corso Matteotti e piazza dei Caduti. L'evento di alta cucina itinerante porterà profumi e sapori del mondo. Sono previste più di 20 tappe in tutta la regione. Il tour riparte dopo il grandissimo successo delle precedenti edizioni con grande entusiasmo delle migliaia di persone che hanno potuto gustare le prelibatezze cucinate dai veri protagonisti dell'evento: gli .chef on the road'.

In questa tre giorni da venerdì 8 (ore 18) a domenica 10 aprile (ore 24) si potranno assaporare le specialità selezionate che verranno preparate al momento: arrosticini abruzzesi, hamburger di fassona piemontese DOP e l'unicità della tartare di fassona, la superba paella valenciana, griglia con sfumature di maialino, la autentica porchetta toscana cotta tassativamente a legna, la sensazionale ed originale cucina thailandese, lampredotto e trippa rigorosamente DOP toscana, alette e crocchette di pollo da leccarsi le dita ed ancora hot dog. Per gli intolleranti al glutine sarà presente un truck apposito con le più svariate sfumature del mondo Gluten Free. E poi ancora cacciucco, primi, l'intramontabile frittura di pesce, birra di altissima qualità selezionata dai birrifici artigianali, patatine twist, dolci, crepes e tanto altro ancora. Dopo Cascina il tour dello Street Food Fest farà tappa nelle provincie di Pistoia, Firenze, Lucca e tornerà poi nel pisano.