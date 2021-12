Street Food Gallery, è tutto pronto: inaugurazione e apertura

Nonostante lo stop della pandemia, dopo aver trovato tutto il personale necessario dando lavoro ad una 30ina di persone, è finalmente il momento. In via Sancasciani, nei locali della ex discoteca Akua Keta, apre i battenti oggi primo dicembre la Street Food Gallery. Il progetto dell'imprenditore Christian Santaniello prevede cibi tradizionali ed etnici di alta qualità, 7 giorni su 7, a prezzi competitivi grazie alla condivisione dello spazio, dove si potrà mangiare ed anche ordinare a domicilio.

Prima la presentazione-cerimonia, poi dalle 18 porte aperte. Saranno presenti all'inaugurazione alle 16.30 Paolo Pesciatini, assessore al commercio del Comune di Pisa; Stefano Maestri Accesi, presidente Confcommercio Provincia di Pisa; Federico Pieragnoli, direttore Confcommercio di Pisa; Alessandro Trolese, presidente Fipe Confcommercio Pisa; Massimo Rutinelli, presidente centro storico Confcommercio Pisa e lo stesso Christian Santaniello.