Si è tenuta nella Sala del Capitolo del Chiostro di San Francesco l’ormai consueta strenna natalizia della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte, appuntamento durante il quale il Comando è solito consegnare un dono a ciascuna Magistratura di Parte ed un omaggio a tutti i propri simpatizzanti.

In una sala gremita, alla presenza delle rappresentative delle sei squadre boreali, dei gruppi armati e del settore civile, nonché di numerosissimi sostenitori e appassionati del Gioco del Ponte, la Parte boreale ha desiderato consegnare la consueta strenna simbolicamente ad un combattente per ciascuna delle sei squadre di Tramontana e ad un rappresentante di ciascun gruppo armato e del settore civile.

Il Generale Matteo Baldassari, sottolineando il valore del Gioco come comunità, ha desiderato esprimere il ringraziamento a tutta la Parte per la coesione e la collaborazione dimostrata nel corso dell’anno ed ha espresso l’augurio che sempre più nel Gioco venga valorizzato ed ascoltato l’apporto fondamentale dei volontari che ne costituiscono l’anima.

A tutti i presenti è stato donato un calendario personalizzato con i simboli della Parte ed una decorazione Natalizia dai colori boreali. Erano presenti l’Anziana Consigliera, e pietra miliare del Gioco del Ponte, Maria Teresa Rossi, il Generale ed il Luogotenente della Parte di Mezzogiorno Sergio Mantuano e Cristiano Scarpellini ed il Dirigente dell’Ufficio Tradizioni Storiche Giuseppe Bacciardi.

La serata è stata anche l’occasione per la Parte di Tramontana di sostenere, tramite una raccolta di offerte, il progetto solidale della Caritas Diocesana a sostegno delle mense in favore delle persone in difficoltà del nostro territorio. Un rinfresco ed un brindisi augurale hanno concluso la serata, con la Parte che si è data appuntamento per i prossimi eventi, a cominciare dal dì di Sant’Antonio Abate il 17 gennaio.