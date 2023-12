"Anche Babbo Natale cade e si ferma su quelle strade impraticabili e in gran parte chiuse da mesi". Il Comitato per la difesa di Coltano torna a denunciare quanto testimoniato anche lo scorso novembre, per una situazione che viene definita "insopportabile: il colpo decisivo è stata la chiusura del cavalcavia dei Mortellini, lesionato da un Tir e avvenuta il 27 luglio scorso. Ma da tempo tutte le strade sono impraticabili, e percorrerle è una gimkana da Camel Trophy: asfalto che non regge, deviazioni, aree transennate, un ponte a senso unico da tempo indeterminato e a tempo indeterminato".

E così gli abitanti hanno voluto piazzare uno striscione di protesta all'ingresso dell'area, rimarcando come "la situazione precipita in caso di piogge o maltempo. Il pericolo è reale, le corse degli autobus ritardano costantemente e ci sono problemi anche per i mezzi di soccorso". "Non ne possiamo più! - insistono dal comitato - siamo cittadini di serie B! E, come recita lo striscione, non si può neanche sperare in un regalo di Babbo Natale, azzoppato dale buche".