Strumenti musicali al Bosco dei talenti

Nel pomeriggio di venerdì 3 maggio il nostro Club ha visitato un posto speciale, il “Bosco dei Talenti”, una vasta area verde naturale, immersa nel silenzio e nella pace, in cui l’associazione “Talenti Autistici” ha creato una fattoria didattica. L’associazione nasce dal desiderio di un gruppo di genitori di bambini e ragazzi con lo spettro autistico di divulgare la cultura dell’autismo, e quindi dell’inclusione, e di migliorare la qualità della vita di intere famiglie, puntando all’autonomia e alla serenità. Il nostro Club, grazie alla proposta della socia Fiorella, ha pensato di donare alcuni strumenti musicali all’associazione, per contribuire allo stimolo e allo sviluppo dei piccoli talenti. È stata un'esperienza coinvolgente ed emozionante, visitando Il Bosco abbiamo potuto constatare il grandissimo impegno di Sara, Alberto e degli altri volontari, armati di amore per i loro bimbi e di tantissimo entusiasmo e passione. Gli strumenti sono stati consegnati alla presidente dell’associazione, Sara Frediani