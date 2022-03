Struttura commerciale di vicinato ed edicola a Marina di Vecchiano: via alla gara di concessione

C’è tempo fino al prossimo 21 marzo per partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della concessione della struttura commerciale per il commercio al dettaglio in esercizio di vicinato ed edicola a Marina di Vecchiano.

"L’importo a base di gara, per 6 anni di concessione, è fissato in 45.480 euro al netto di Iva; il che significa un canone annuale di 7.580 euro soggetto ad aggiornamento Istat", spiega il sindaco Massimiliano Angori. "Si tratta di una struttura strategica per il nostro litorale che effettuerà, tra gli altri, servizio di gestione edicola per la vendita di stampa quotidiana e periodica; servizio di piccole riparazioni velocipedi, biciclette e simili, ai quali si aggiungono servizio di gestione struttura commerciale in esercizio di vicinato, sia per il settore alimentare sia per il settore non alimentare".

La durata della concessione avrà inizio dal prossimo 1 maggio, con termine previsto al 30 settembre 2028. Se richiesto dal concessionario entro il 31 maggio 2028, inoltre, sarà possibile opzionare il rinnovo della concessione, previa positiva valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale. A partire dalla prossima settimana saranno disponibili anche i bandi di gara per l’affidamento delle altre strutture di Marina di Vecchiano. "La nostra Amministrazione Comunale - conclude Angori - è costantemente al lavoro per la prossima stagione estiva, per garantire servizi adeguati per cittadini e turisti, e per rendere il nostro litorale sempre più accessibile per tutte le fasce di popolazione, nel pieno rispetto della nostra riserva naturale che contraddistingue la nostra marina".