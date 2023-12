Un gesto pericoloso su cui Autolinee Toscane non transige. La società che gestisce il trasporto pubblico informa che con i propri legali sta esaminando il filmato comparso su vari social che mostra un giovane studente aggrappato al retro di un bus di linea, al fine di valutare la possibilità di sporgere denuncia penale nei confronti del giovane.

L’episodio, per quanto ricostruito dall'azienda, si è verificato giovedì 21 dicembre 2023 all’uscita delle scuole della zona Stadio di Pontedera, verso le 13.15, sul bus della Linea 182 che da Cascina raggiunge Santa Maria al Monte. Del caso sono state informate anche la Provincia di Pisa, l'Unione dei Comuni della Valdera e il Comune di Pontedera.

"Non è la prima volta - scrive Autolinee - che giovani studenti di quelle scuole che usano il servizio di tpl si lasciano andare ad episodi illegali sia nei confronti dei mezzi, che degli altri utenti, che dei lavoratori di 'at'. Anche nel recente passato 'at' ha presentato varie denunce per interruzioni di pubblico servizio a seguito di atti illegali di giovani sui propri bus e ha chiesto alle istituzioni anche scolastiche di valutare l’opportunità di una campagna informativa-educazionale nei confronti degli studenti e delle famiglie al fine di far conoscere quali rischi possono derivare dal tenere comportamenti illegali ed estremamente pericolosi a bordo dei mezzi del tpl. Autolinee Toscane ricorda che sui propri bus funziona un servizio di telecamere che riprendono e registrano immagini sia all’interno che all’esterno e che tali immagini sono sempre a disposizione delle forze dell’ordine quando ne fanno richiesta. Infine, Autolinee Toscane conferma la propria piena disponibilità a concordare con le istituzioni preposte azioni volte a implementare il senso civico dei giovani che utilizzano il servizio di trasporto pubblico".