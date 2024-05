In presidio con le tende per sostenere la Palestina: studenti accampati nei giardini dell'Ateneo

E' iniziata ieri 13 maggio, anche a Pisa, 'l’accampata' ai giardini di Antichistica, Storia e Filosofia, organizzata dagli studenti per la Palestina, in continuità con altre città italiane come Roma, Bologna, Torino e Milano, con il movimento internazionale universitario che si sta mobilitando nei campus statunitensi ma anche a Parigi, Berlino, Tokyo e Cambridge.



"Da mesi, ormai, nella città di Pisa gli studenti lottano a sostegno della popolazione palestinese, sottoposta al genocidio israeliano e a decenni di apartheid, e per la fine delle complicità delle nostre istituzioni con quanto sta avvenendo oggi - si legge in una nota degli studenti in presidio - le proteste studentesche hanno assunto una scala e un rilievo globali, come hanno mostrato gli accampamenti nei campus americani. I tentativi di reprimere la voce delle persone che protestano per la Palestina non hanno avuto efficacia; oggi, ancora una volta, ci uniamo al coro delle centinaia di manifestazioni sorte al fianco del popolo palestinese nelle università di tutto il mondo".



"Le università non si possono ritenere neutrali: esse svolgono un ruolo politico fondamentale e oggi più che mai sono legate a doppio filo con la filiera bellica, oltre ad avere rapporti diretti con le università israeliane, capisaldi dell’occupazione dei territori palestinesi - proseguono gli studenti - alla luce di ciò, dell’uccisione indiscriminata di più di 35.000 palestinesi e della carestia che sta colpendo oltre un milione e mezzo di persone messa in atto da Israele, chiediamo che l’Università di Pisa denunci fermamente l’aggressione militare israeliana contro la popolazione palestinese e il genocidio, che si esprima contro l’invasione di Rafah e si pronunci per la fine dell’apartheid e dell’occupazione israeliane, oltre a fornire aiuti umanitari con tutti i mezzi possibili alla popolazione palestinese e alla sua comunità accademica colpite; la risoluzione immediata di tutti gli accordi universitari con atenei e aziende ubicate in Israele e il boicottaggio totale del sistema accademico israeliano; la risoluzione di tutti gli accordi con aziende belliche e/o direttamente coinvolte negli scenari di occupazione in corso, come Leonardo S.p.a. ed Eni S.p.a.; al Governo italiano chiediamo la risoluzione dell’Accordo bilaterale di Cooperazione nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico del 2000 tra Italia e Israele".



"Per noi accamparsi in università non è solo un gesto di protesta, ma una possibilità di riappropriarci dei nostri spazi ed aprirli a tutti coloro che intendono riflettere e informare sul tema palestinese. Ora è il momento di prendere una decisione: liberiamo l’Università da logiche belliciste e coloniali, finché la Palestina non sarà libera! Rinnoviamo l’invito alla cittadinanza solidale e a tutta la comunità accademica e studentesca di passare all’accampamento, per parlare, fornire supporto politico e/o materiale, utilizzare insieme a noi ogni spazio della società per parlare e agire in solidarietà alla Palestina e agli studenti che si stanno mobilitando contro il genocidio attualmente in corso" concludono gli studenti in presidio che hanno ricevuto solidarietà e appoggio da Potere al Popolo.