Studenti del Carducci e della 'Escuela de Arte de Valladolid' in visita a Palazzo Gambacorti

L’assessore alla scuola e ai servizi educativi, Riccardo Buscemi, ha ricevuto questa mattina, giovedì 1 febbraio, a Palazzo Gambacorti, gli studenti di due classi terze del Liceo Carducci di Pisa e di una classe terza dell’Escuela de Arte de Valladolid, questi ultimi in visita a Pisa nell’ambito di un progetto di scambio culturale attivo tra le due scuole. L’assessore ha salutato i ragazzi, accopagnati dai propri insegnanti, accogliendoli in Sala Baleari dove ha illustrato gli affreschi che appartengono alla storia pisana, per poi accompagnarli in una visita guidata di Palazzo Gambacorti.