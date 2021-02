Calcinaia, murales incompiuto al sottopasso: studenti all'opera per il completamento

Un’opera mastodontica, colorata, ricca di tutti quegli stilemi che contraddistinguono il lavoro dell'artista WaRoox che dal 10 al 17 ottobre 2020 dall’Isola de La Reunion aveva raggiunto Calcinaia per realizzare un murales grandioso presso il sottopasso di via Piave a Fornacette (località I Gaddi) e per inaugurare la sua intrigante mostra presso il Museo della Ceramica L. Coccapani.

Sfortunatamente alcuni giorni di pioggia hanno impedito il completamento dell’opera street urban di WaRoox che attraverso un incontro di forme e colori ha dato vita ad un immenso graffito blu, giallo, verde che richiama al rispetto per la natura e per l’ambiente.

Per completare l’opera ecco allora che entreranno in campo, o meglio in strada, dall’8 al 10 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 17.00 gli studenti del Liceo Artistico 'Russoli' di Cascina, coordinati dal professor Dinelli. I giovani aspiranti artisti armati di bombolette, pennarelli e inchiostri si troveranno presso il sottopassaggio ferroviario per realizzare gli interventi di completamento del murales. "Una bellissima iniziativa che permetterà di apprezzare al meglio un’opera importante realizzata per impreziosire il nostro territorio e che, al contempo, offrirà ai ragazzi l’opportunità ai ragazzi di cimentarsi con il lavoro di un’artista straordinario come WaRoox" sottolineano dall'amministrazione comunale.