Le esperienze formative dei giovani studenti pontederesi in Europa grazie al progetto Erasmus + Root ('Running out of time') che ha portato i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara a scambiare 'buone pratiche' con i coetanei di quattro Paesi: Portogallo, Turchia, Romania e Spagna. Proprio in queste settimane di luglio, con l'ultima mobilità a Torrevieja, in Spagna, si è chiuso un percorso cominciato da settembre 2021, su iniziativa dalla dirigente scolastica Tiziana Baratta e proseguito con il sostegno della nuova dirigente Maura Biasci. Un percorso che ha coinvolto docenti, classi, famiglie, in una esperienza non comune per studenti del primo ciclo di istruzione.

"La finalità del progetto è quello della condivisione di programmi green, conoscenza di interventi amministrativi sul territorio in termini di sostegno e cura dell'ambiente, sensibilizzazione ed educazione all'ecosostenbilità, consapevolezza della dimensione globale e di come si possa dare valore e significato alla responsabilità di ognuno di noi - spiegano dall'Istituto - inoltre è stato centrato l'obiettivo di migliorare conoscenza e fluidità dell'inglese e di realizzare attività di workshop e visite a realtà locali proiettate al rispetto dell'ambiente".

Hanno partecipato al percorso condiviso la Scuola secondaria 'Cigdem Batubey' di Balikesir in Turchia, l’Istituto Palatul Copiilor di Bistrita in Romania, la Scuola Podstawowa nr 3 z Dodatkowa Nauka Jezyka Bialoruskiego in Jaroslawa Kostycewicza in Polonia, l’Istituto Agrupamento de Escolas di Rio Tinto - Porto in Portogallo, la Scuola Colegio Publico Infantil y Primaria No 9 Las Culturas di Torrevieja in Spagna.

I ragazzi pontederesi hanno visitato i Paesi esteri, consegnando ai sindaci dei vari Municipi alcuni oggetti simbolo (un gagliardetto con lo stemma della città e un modellino della Vespa) e gli studenti stranieri, con i loro insegnanti, sono arrivati proprio a Pontedera, ricevuti nei mesi scorsi anche a Palazzo Stefanelli. "Pontedera è una città che ha tante anime, quella del lavoro, dell'arte e della cultura, dell'educazione e della formazione e i progetti Erasmus di scambio europeo coinvolgono tantissimi ragazzi degli istituti comprensivi cittadini e delle scuole superiori - spiega l'assessore comunale alle politiche educative Francesco Mori - siamo orgogliosi di far parte di una rete europea che crea relazioni significative tre docenti e studenti in un'ottica di integrazione, dialogo, condivisione di temi importanti, consapevolezza della possibilità di raggiungere obiettivi comuni".

"Lo spirito del confronto e della tolleranza, la conoscenza e l’accettazione della diversità, la fondamentale consapevolezza che l’impegno di ognuno è indispensabile al raggiungimento di obiettivi comunitari e comuni, europei e mondiali, nella salvaguardia del pianeta, la condivisione di buone pratiche 'Green' a supporto dell’ambiente sono stati gli obiettivi raggiunti grazie alla realizzazione di questo progetto, reso possibile grazie alla collaborazione di tutti e al sostegno economico di finanziamenti europei, un ringraziamento particolare all'Amministrazione Comunale di Pontedera per il supporto offerto", hanno detto i docenti dell'Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara referenti del progetto, Antonella Santerini, Eugenia Renda, Carmine Borea, Valentina Lenzi, Elena Morichetti.