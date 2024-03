Studenti francesi ospiti della 'Curtatone e Montanara' di Pontedera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono stati accolti dalla Dirigente Maura Biasci, da alcuni docenti, dai genitori e dai ragazzi partecipanti al gemellaggio. Durante la settimana, il vicesindaco Puccinelli ha ricevuto l'intera delegazione nella sala consiliare salutando con soddisfazione l'iniziativa. Dopo la visita a Palazzo Stefanelli, i ragazzi hanno percorso le vie del centro fino al Museo Piaggio, dove hanno mostrato grande interesse per gli originali modelli della Vespa qui esposti. Hanno proseguito il programma della settimana con una visita a Pisa, a Firenze, a Siena e a San Gimignano. Altra tappa significativa è stata la visita alla scuola Tessieri di Ponsacco, fiore all’occhiello del territorio per quanto riguarda l’alta formazione in cucina e pasticceria: i docenti francesi, accompagnati dal vicesindaco Puccinelli di Pontedera, dall’assessore Macchi di Ponsacco, dalla Dirigente Scolastica Maura Biasci, hanno potuto degustare un pranzo “stellato” preparato dagli alunni della scuola. Un ringraziamento particolare va alla sig.ra Marianna che ha accolto la nostra delegazione ed ha illustrato in maniera dettagliata i percorsi di formazione della scuola e della loro produzione di prodotti di cioccolata rinomati a livello internazionale. La settimana si è conclusa in modo conviviale con la festa organizzata dai genitori italiani presso il circolo Arci del Romito. A breve gli studenti italiani si recheranno a loro volta dai nuovi amici francesi, dal 29 aprile al 5 maggio, accompagnati dalla Dirigente, dalla docente di francese Manuella Royer e da altre due docenti della scuola media. Il programma prevede la visita di alcune località di interesse della regione, come Montélimar, Avignone e le Grottes Chauvet. L’iniziativa è ripresa dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia ed è stata accolta con entusiasmo dal personale scolastico, dagli studenti e dalle famiglie. A tutti va un grande ringraziamento per l’impegno profuso nella prima parte dello scambio svoltasi qui a Pontedera in attesa del nuovo incontro in Francia.

L’insegnante referente Manuella Royer

La Dirigente Maura Biasci.