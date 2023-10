Pontedera: 80 studenti alla giornata aperta sulla salute mentale

Una bella mattinata di dialogo e confronto. E' interessante e ricco di spunti il bilancio della mattinata che si è svolta al Centrum Sete Sois Sete Luas, che ha visto la partecipazione di 80 ragazzi degli istituti superiori di Pontedera, per dialogare di salute mentale in occasione della giornata mondiale dedicata a questo tema.

Giovani e giovanissimi si sono confrontati con esperienze e professionalità dei responsabili dei vari servizi territoriali, in una iniziativa organizzata dal Comune di Pontedera di concerto con la Società della Salute Valdera - Alta Valdicecina, Consultorio Giovani della Usl nordovest, Fondazione Charlie e Cooperativa Arnera, con lo scopo di approfondire e sensibilizzare sul tema della salute mentale.

I ragazzi hanno preso parte ad un laboratorio di scrittura riflettendo su alcune esperienze: "Consapevolezza e informazione sono stati due temi centrali - ha spiegato l'assessore comunale alle politiche educative Francesco Mori - ma subito dopo viene quello della possibilità di dare risposte ai tanti temi emersi, in una attività sinergica che l'Amministrazione già mette in campo con tutta una serie di soggetti collegati in rete. Inoltre - aggiunge Mori - abbiamo fatto tesoro delle riflessioni anche per fornire contenuti e opportunità alla realizzazione dell'osservatorio sul Villaggio Scolastico".

"Con gli eventi in programma in questa giornata - ha detto l'assessora alle politiche sociali Carla Cocilova - si intende aumentare la consapevolezza della nostra comunità e sensibilizzare sull'importanza di assumere uno stile di vita più sano, prendendosi cura di noi stessi e valorizzando le diversità e i percorsi di inclusione di persone con problematiche più complesse, a partire proprio dai giovani".