Si diplomano e vengono assunti nell'azienda dei loro sogni

Appena il tempo di finire gli studi e già con un impiego. Due studenti dell'istituto professionale 'Pacinotti' di Pontedera, diplomati nello scorso mese di luglio nell'indirizzo 'Manutentori dei mezzi di trasporto' (sezione 5 MTC), sono stati assunti dalla Casa automobilistica Mazzanti, azienda pontederese di eccellenza mondiale, leader nella progettazione e nella costruzione di supercar, come la oramai nota Evantra.

“È un sogno che si realizza”, sottolineano soddisfatti Gianluca Bove e Matteo Pelosi, i due (ex) alunni dell’Ipsia Pacinotti scelti dalla scuola su specifiche caratteristiche ricercate dall'imprenditore Luca Mazzanti, titolare dell'azienda. “È nostro orgoglio come scuola e agenzia formativa vedere i nostri alunni essere ricercati e scelti da aziende di eccellenza nel settore automotive come la Mazzanti Automobili - spiega la preside, Maria Giovanna Missaggia - il nostro istituto è fortemente legato all'imprenditorialità e alle aziende del territorio e le competenze raggiunte dai nostri diplomati sono indirizzate a soddisfare le richieste che vengono dal mondo del lavoro”.