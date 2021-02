Calcinaia, gli studenti del 'Russoli' al lavoro per completare il murale di WaRoox

Dal 10 al 17 ottobre 2020 Il giovane artista WaRoox, proveniente dall'isola de La Reunion, aveva realizzato con il sostegno del Centrum Sete Sóis Sete Luas e il contributo del Comune di Calcinaia, un nuovo murale presso il sottopasso di via Piave a Fornacette. Attraverso questa sua nuova opera, WaRoox, ha voluto sottolineare il rispetto per la natura e per l'ambiente attraverso un incontro di forme e colori che danno vita ad un lungo graffito dai colori blu, giallo e verde.

Nei giorni di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 febbraio dalle ore 9 alle ore 17 gli studenti del Liceo Artistico 'Russoli' di Cascina, coordinati dal professor Dinelli, saranno al sottopassaggio ferroviario per alcuni interventi di completamento del muro realizzato dall'artista Waroox.

Waroox (da WA - Western Australia, dove ha iniziato a dipingere le sue prime tele - e Roox - rosso, com’era quando era più giovane) si è avvicinato all’arte senza sapere di fare arte, dando sfogo al suo lato ribelle facendo graffiti. Dal dipingere sui muri è poi passato alle tele, una forma diversa di arte che gli ha permesso di mantenere il suo lavoro e di condividerlo con gli appassionati di arte che non amano però i graffiti.