Studenti del Santoni testimoni ambientali con il progetto 'Pirati della plastica'

L'Istituto Santoni di Pisa, con le classi 3G, 4G e 4F dell'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione Biotecnologie sanitarie, ha partecipato lo scorso 10 maggio all'evento finale toscano del progetto europeo 'Piccoli e grandi scienziati crescono: Pirati della plastica', presso la Cittadella della Pace a Rondine (Arezzo), in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

'Plastic Pirates - Go Europe!' è una campagna europea di Citizen Science in cui scuole e gruppi di giovani raccolgono campioni di plastica nei fiumi e corsi d’acqua e documentano i loro risultati. I dati raccolti vengono poi analizzati dagli scienziati. In questo modo, i giovani cittadini europei danno un importante contributo alla ricerca sullo stato dei fiumi europei e sul grado e sulle possibili origini dell’inquinamento da rifiuti plastici.

Il Cnr ha coinvolto 8 scuole di località toscane situate sul fiume Arno, che è stato oggetto di campionamenti degli arenili e delle acque, alla ricerca e catalogazione di plastiche e microplastiche. I ragazzi e le ragazze del Santoni hanno approfondito le analisi e le ricerche con le strumentazioni a disposizione nella scuola e hanno pubblicato i loro risultati su un sito accessibile al pubblico. Il loro lavoro, presentato all’evento finale, è stato molto apprezzato dagli esperti presenti all’evento. Il progetto è stato coordinato dalla dott.ssa Gloria Consoli del Cnr Lazio e realizzato dai docenti della scuola Maria Piro, Raffaele Gigliotti, Carlo Corridori, Donatella Ciucci e Antonella Corrado.