Studenti di Scienze per la Pace all'Esercitazione Allestimento logistico

Da venerdì 1° a domenica 3 dicembre gli studenti del modulo 'Logistica Umanitaria' degli insegnamenti 'Situazioni di Crisi e Emergenza' e 'Legislazione della protezione civile e logistica umanitaria', attivi nel corso di laurea magistrale in Scienze per la Pace dell’Università di Pisa hanno partecipato, con la guida del docente del modulo Carlo Bargagna, all’esercitazione Allestimento logistico svoltasi presso la sede della Croce Rossa Italiana - Comitato di Pisa.

L’esercitazione è stata il completamento di quanto trattato a lezione. Infatti, durante i tre giorni, gli studenti hanno montato diverse tipologie di tende curandone l’allestimento interno, hanno visionato e testato materiali di emergenza quali gruppi elettrogeni, torri faro e motopompe, ed hanno partecipato, con role play di difficoltà crescente, a simulazioni di emergenze. Tutte le attività, compreso il pernotto e le parti teorico pratiche, si sono svolte nelle tende allestite dai partecipanti stessi.

L’obiettivo, pienamente raggiunto, è stato di simulare l’allestimento e la gestione di un’area di accoglienza e ricovero in emergenza con l’applicazione di quanto appreso a lezione attraverso il metodo 'learning by doing' sviluppando, al contempo, capacità di comunicazione e collaborazione al fine di acquisire competenze nel campo della progettazione, realizzazione, organizzazione, gestione e controllo di interventi umanitari in situazioni di crisi e emergenza all’interno e all’esterno del territorio nazionale. Per rendere più realistici gli scenari di intervento e le attività è stato coinvolto anche personale CRI altamente qualificato. Al termine di ciascuna delle diverse attività sono stati svolti dei debriefing per discutere dei diversi aspetti e sedimentare quanto appreso.

Si è sentita la necessità di questa esercitazione “sul campo” perché il percorso formativo del corso di laurea in Scienze per la Pace è caratterizzato da una forte interdisciplinarietà e da una marcata apertura internazionale e perché la didattica del corso di laurea stesso vuole valorizzare il rapporto organico fra aspetti teorici e pratici, favorendo una partecipazione attiva degli studenti. L’attività è stata possibile aderendo ai progetti speciali per la didattica finanziati dall’Ateneo Pisano e si è svolta in stretta collaborazione con l’Unità Servizio Prevenzione e Protezione 1 dell’Ateneo stesso. Doveroso un ringraziamento a tutto il personale ed al Presidente del Comitato CRI di Pisa che hanno contribuito al buon andamento dell’intera esercitazione.