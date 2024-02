Un'occasione per portare la viva voce dei ragazzi nel dibattito pubblico e politico. Era questa l'intenzione della Terza commissione consiliare del Comune di Pisa, che ieri 28 febbraio è stata dedicata proprio ad ascoltare gli interventi degli studenti, alcuni dei quali presenti durante la manifestazione di venerdì 23 febbraio. La mobilitazione di piazza, si ricorderà, ha visto la partecipazione di un centinaio di ragazzi, molti minorenni, in solidarietà al popolo palestinese vittima delle offensive israeliane. La vicenda è balzata da giorni sulle cronache nazionali per la violenza delle immagini che mostrano le cariche della Polizia, con tanto di manganellate.

Per il sindaco di Pisa Michele Conti, che ha introdotti i lavori, si è trattata di una "occasione unica. E' opportuno che vi ascoltiamo - ha detto rivolgendosi ai ragazzi - credo che dall'accaduto si possa creare un momento di confronto, soprattutto di ricucitura fra le istituzioni tutte". Sulla stessa linea anche l'assessore Frida Scarpa: "Siamo qui per ascoltare, non per fare dibattiti di tipo politico", ha esordito, per poi dire che "siamo scossi tutti per quello che è successo e la politica in questo caso, il Consiglio e l'amministrazione, hanno il compito di mettere a posto le cose, di cercare di tradurre in azioni di governo quelli che sono i principi sintesi del corpo sociale".

Si sono susseguiti i numerosi interventi degli studenti. Il primo è stato di una 17enne che ha voluto ricordare i fatti visti dall'ottica di chi era nel corteo: "Siamo partiti da Piazza Dante verso Piazza Cavalieri. Ma già in via San Frediano, via stretta, abbiamo trovato una camionetta con la squadra antisommossa ad aspettarci. Poliziotti con caschi, scudi e manganelli, compatti, mentre alle spalle ci hanno raggiunto le volanti della Polizia, bloccandoci davanti la cancellata del liceo artistico. Abbiamo alzato le mani in segno di pace, abbiamo fatto capire che eravamo pochi e non avevamo nessuna intenzione violenta. Abbiamo chiesto come mai ci avesserro bloccati, non ci rispondevano. E poi la prima carica, che ci ha spinto indietro di 3 metri. Non ci hanno spinto con gli scudi, ma con le manganellate. Da quel momento è scoppiato il panico".

"Io ero indietro e ho invitato i più piccoli ad andarsene - ha raccontato la giovane - mentre altri più avanti erano stati colpiti duramente, alcuni seriamente feriti, altri presi e portati via. In un crescendo incontrollato non si sono risparmiati colpi ai ragazzi che erano davanti e anche a quelli che cercavano evidentemente di arretrare con le mani alzate. Hanno colpito con violenza, con cattiveria, quasi con sadica soddisfazione. Hanno colpito ragazzi per la maggior parte minorenni, disarmati e con le mani alzate. Non hanno fatto passare un'ambulanza per una ragazza ferita alla testa. Una è caduta ed è stata presa dal giacchetto mentre cercava di rialzarsi e colpita ripetutamente. Il tutto senza mai il tentativo di un dialogo, senza mai degnarci di una risposta, al contrario di quello che ha dichiarato il ministro Piantedosi. Non potevamo che scappare. A un certo punto le volanti che ci stringevano da dietro si sono dileguate e così ce ne siamo andati. Ci hanno seguito per tutta via San Frediano e poi si sono fermati".

A più riprese, ci sono state contestazioni verso il deputato e consigliere comunale della Lega Edoardo Ziello, membro della commissione ma assente. La stessa studentessa: "Vogliamo sfatare le falsità. Sì, eravamo incappucciati, erano i cappucci di giacchetti e felpe: pioveva e come tutti i comuni mortali ci siamo coperti". Sul fronte politico: "Alcuni di noi hanno assistito al Consiglio comunale, è stato un teatrino imbarazzante. Non ci sono state prese di posizione da parte della maggioranza, se non una difesa della polizia, un vago richiamo di aspettare le indagini e mille scuse per condannare i ragazzi che manifestavano". E ancora: "Ci avete fatto perdere la fiducia nelle istituzioni cittadine e questa è una sconfitta bruciante".

Su questo tema un'altra manifestante ha aggiunto, rivolta alle istituzioni: "Capite chi è il responsabile di quello scollamento fra giovani e politica che denunciate? La violenza è continuata con le condanne dopo i fatti, con le dichiarazioni di Ziello. Ma la nostra voce è continuata. Noi chiediamo le dimissioni di Ziello, così come di tutti i responsabili della malagestione di venerdì, del Prefetto, del Questore. Chiediamo venga fatta chiarezza e vengano presi seri provvedimenti".

Fra gli interventi c'è stata una generale richiesta di essere "presi sul serio, come esserei pensanti", contro un atteggiamento della politica di sottovalutazione. Se l'idea di avere una interlocuzione con le istituzioni è comunque stata percepita positivamente, è poi emersa un'altrettanto generale volontà di non essere strumentalizzati. Spesso il tema strumentalizzazione è stato citato spesso, tanto che poi la dinamica degli interventi si è più animata quando a prendere parola sono stati anche ragazzi che hanno espresso dubbi sulla legalità della manifestazione. E' stato in particolare sollevato il caso della mancata comunicazione alla Questura della mobilitazione, chiamata a volte in modo improprio 'autorizzazione'.

Il tono era, di fatto, di giustificazione di quanto avvenuto. Uno studente, per esempio, ha elencato i vari insulti rivolti ai poliziotti, e di come "in un altro video, che non si vede sui giornali, si vede uno studente che tira calci in testa a un poliziotto a terra". Altri suoi colleghi, sempre citando leggi e Costituzione, hanno ribadito come non comunicare all'autorità la manifestazione l'abbia resa in pratica illegittima. Su questo frangente è stata costante la denuncia di strumentalizzazioni a fini politici del caso, questione per la verità condivisa sostanzialmente da tutti, solo nel senso opposto se in disaccordo. Dopo un ennesimo botta e risposta, un ragazzo, sul tema della proporzionalità dell'uso della forza, ha affermato: "Un mio compagno si è messo davanti una ragazzina che stava prendendo manganellate e ne ha prese ancora altre, più forti, e ora ha il gesso. Come si giustifica tutto questo? Fatevi un esame di coscienza!".

L'organizzazione studentesca Sinistra Per, in una nota, conclude che "possiamo sostenere che questo invito in commissione per 'ascoltarci' è stato una grande buffonata per strumentalizzare l'accaduto. Una strategia per far apparire questa amministrazione come intenzionata ad ascoltare la voce degli studenti, senza però prendere una posizione netta sul tema che abbiamo portato in corteo e che è stato oggetto di abusi: il genocidio palestinese. Ergo, senza realmente sentire quello che come studenti stavamo chiedendo".