'Studenti uniti contro la crisi': striscioni nei luoghi dell'Università

Anche a Pisa si tiene oggi, 10 marzo, con l'adesione del sindacato 'Sinistra Per...', la manifestazione nazionale di 'Studenti uniti contro la crisi'. In varie sedi dell'Ateneo e nei luoghi solitamente frequentati dalla popolazione universitaria sono stati appesi striscioni volti a "rappresentare la resistenza della comunità studentesca pisana".

Sofia Testa, coordinatrice di Sinistra Per…, spiefa che "a ormai più di un anno dal primo lockdown, la situazione in cui ci troviamo come studentesse e studenti è ancora critica: servono più spazi per studiare, la didattica a distanza non ha risposto completamente alle nostre esigenze e non ci ha permesso di vivere la socialità universitaria, alcuni non hanno mai visto dal vivo i loro compagni di corso; le misure messe in atto per il diritto allo studio non sono ancora bastevoli a permettere un equo accesso all’istruzione universitaria".

"Crediamo - insiste - che sia venuto il momento di ristabilire dei legami di solidarietà tra studenti, seppur in un momento in cui è difficile incontrarsi, per trovare insieme le risposte alle nostre esigenze. Non possiamo pagare noi questa crisi, né in termini economici, né formativi, né di salute". Per questo vengono ribadite le richieste di: abbattere le tasse universitarie, "che ancora rappresentano uno scoglio notevole"; un forte investimento per ampliare l’accesso alle borse di studio, ai contributi per l’affitto e alla residenzialità studentesca. "Serve dare accesso al medico di base - prosegue Sofia Testa - per le studentesse e gli studenti fuorisede e la creazione ed il rafforzamento, anche per via telematica, di sportelli di aiuto psicologico".

Alla ministra Maria Cristina Messa si chiede in sostanza di rifinanziare il comparto universitario, "rendendo la componente studentesca partecipe nella discussione sul Next Generation EU, in modo da non lasciare nessuno escluso da decisioni che riguardano il futuro di tutte e tutti".

