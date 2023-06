Studenti dell'Università di Pisa in Lussemburgo alla scoperta delle istituzioni europee

Dal 5 al 9 giugno alcuni studenti dell'Università di Pisa del Dipartimento di Scienze Politiche, nell'ambito di un progetto speciale per la didattica finanziato dall'Ateneo, saranno in Lussemburgo per la visita alle Istituzioni europee: Corte dei Conti europea, Banca europea per gli investimenti e Corte di Giustizia. Saranno accompagnati dalla Prof.ssa Vanessa Manzetti, dalla Prof.ssa Giovanna Colombini, dalla Dott.ssa Francesca Carpita e da collaboratori della cattedra.

Gli studenti potranno vivere un importante momento formativo all’interno del Modulo Jean Monnet 'NGEU and safeguarding the EU’s financial interest: the challenging roles for the European and the Italian Court of Auditors at the dawn of new paradigms in auditing and protecting the European budget' (NexGen PFI), coordinato dalla Prof.ssa Manzetti. Si tratta di un modo per avvicinare i ragazzi al mondo delle istituzioni europee, in un momento delicato come quello attuale, che vede le politiche pubbliche nazionali fortemente condizionate dall’attuazione del Pnrr. E' anche una vetrina di quelli che sono gli sbocchi professionali a cui può puntare chi partecipa al percorso formativo.