Un punto di riferimento nel campo dell'ottica, dell'optometria e della contattologia, da oggi integrato con un network di professionisti della salute in un'unica struttura. Dopo 80 anni di attività l'Ottica Simonelli cambia pelle per offrire servizi d'eccellenza mirati alle esigenze di salute della persona.

"Un regalo che ci siamo fatti in occasione degli 80 anni di attività", spiega Alessandro Simonelli, titolare insieme al fratello Gabriele dell'Ottica Simonelli e presidente Area Vasta di Confcommercio Provincia di Pisa. "Abbiamo realizzato una nuova struttura mantenendo il 'quartier generale' a Ponsacco e inaugurando una nuova sede in via di Gello n. 95, che ospita un nuovo spazio espositivo di 300 metri quadrati dove i clienti di tutte le età potranno trovare un vasto assortimento di occhiali, montature e lenti adatti alle loro preferenze o necessità, oltre a svolgere esami approfonditi e visite specialistiche".

"Nella solita struttura, al piano superiore - prosegue Simonelli - abbiamo inaugurato gli Studi Medici Galileo, che ospitano un network di professionisti della salute, con la mission di offrire tutto il necessario per la salute psicofisica, proprio a partire da specialisti della vista: due optometristi e un oculista, oltre a numerose figure professionali, due fisioterapisti, un osteopata, un podologo, un ortopedico, un posturologo, un dietista, un'operatrice olistica Tui-na, un allergologo, un logopedista e uno psicologo psicoteraopeuta, in modo da permettere ai cittadini di trovare in un unico luogo diversi professionisti collegati tra loro".

"Il nostro ringraziamento va a tutti i professionisti che hanno scelto la nostra struttura per esercitare la loro professione. Siamo particolarmente orgogliosi di fare impresa da 80 anni a Ponsacco, una realtà che sta diventando sempre più bella e attrattiva e ringraziamo i nostri nonni che nel 1944 hanno dato vita all'Oreficeria, Orologeria e Ottica Simonelli e a nostro padre Giovanni, a cui dedichiamo l’intero progetto, per aver proseguito il percorso e trasmesso a noi i suoi insegnamenti, speriamo di continuare a scrivere altre pagine di questa bella storia".

"Facciamo il più grande in bocca al lupo ad Alessandro, stimato dirigente Confcommercio, e all'intera famiglia Simonelli per questa nuova avventura", gli auguri del direttore generale di Confcommercio provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Quando professionisti uniscono le proprie competenze il risultato è un insieme di servizi di eccellenza e la nuova struttura in grado di offrire servizi sanitari all'avanguardia e altamente qualificati in un centro moderno e innovativo ne è la dimostrazione".