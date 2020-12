Darsena Europa: nelle prossime settimane il via allo studio del Comune di Pisa

Partirà nelle prossime settimane lo studio commissionato dal Comune per valutare gli effetti sul litorale pisano della Darsena Pisana, la grande opera che prevede la realizzazione di una serie di infrastrutture invasive nella porzione di mare antistante al porto di Livorno. A renderlo noto, nel corso della prima Commissione consiliare, il funzionario dell'ufficio ambiente, Marco Redini. "Su richiesta dell'amministrazione - ha detto Redini - ci siamo attivitati per poter avviare uno studio indipendente che potesse valutare gli effetti della Darsena Europa su tutto il litorale pisano. Dal punto di vista amministrativo la nostra attività è arrivata quasi a conclusione, siamo in fase di predisposizione del contratto con la società Dhi di Genova che si è aggiudicata la gara per un importo inferiore ai 40mila euro. A breve ci sarà la firma e l'avvio dello studio che avrà una durata di 3 mesi".

"Abbiamo chiesto dei dati aggiuntivi rispetto a quelli che abbiamo all'autorità portuale - ha concluso Redini - la quale si è resa estremamente disponibile a fornirci tutte le informazioni in loro possesso. Potremo quindi fare uno studio in autonomia e valutare i risultati, confrontandoli con quelli che hanno elaborato i soggetti incaricati dall'autorità portuale."