Lo Studio Nerò lancia la app 'Litorale Pisano': un 'libretto di istruzioni' della costa per tutti

"Non solo viviamo sul litorale pisano, ma viviamo il litorale pisano nelle nostre giornate: frequentiamo le attività ed i locali, passeggiamo, partecipiamo agli eventi, un po' come tutti quelli che abitano qui. Siamo consapevoli che il litorale è una grandissima risorsa per la città di Pisa e per tutti i suoi abitanti, che qui trovano molto spesso una valvola di sfogo, un momento di relax, un aperitivo a fine giornata, un pranzo di pesce sul lungomare, un pomeriggio a prendere il sole anche d'inverno".

Con questo preambolo i giovani Dimitri e Alessandra illustrano una novità che potrà risultare molto utile a tutti i frequentatori della costa pisana. "Diciamo che il litorale pisano è un posto che negli ultimi anni è stato altamente valorizzato dall'amministrazione comunale, cosa di cui siamo molto soddisfatti, ma che ancora ha bisogno di una spinta per modernizzarsi e digitalizzarsi un po'. Amiamo le cose tradizionali, ma nel 2023 è importante affiancare la tradizione ad una evoluzione, ad una comunicazione efficace che raggiunga non solo gli abitanti del litorale, ma anche le persone delle città vicine, come Lucca, Livorno, Firenze, ed in maniera sempre più crescente anche gli stranieri che vediamo sempre di più crescere di numero, anche fuori stagione".

Lo Studio Neró è nato da qualche mese proprio nel cuore del litorale, a Tirrenia, dall'idea di Dimitri e Alessandra, due professionisti che insieme hanno unito l'esperienza e la creatività per essere a fianco delle attività del territorio, ed aiutarle a comunicare ed a proporsi in maniera più efficace e adatta al tipo di pubblico che sta cambiando di anno in anno.

Oggi infatti il litorale è frequentato anche da persone che vengono da fuori, da vicino e da lontano, ed è quindi una buona prassi quella di proporre i servizi e le attività nella miglior maniera possibile. La app 'Litorale Pisano', sviluppata da Dimitri ed oggi alla versione 1.0, vuole proprio aiutare sia il cittadino residente che il turista a vivere il territorio a pieno. Nella app possiamo infatti trovare l'elenco completo delle attività del litorale, dai ristoranti alle farmacie, ovvero tutti quei servizi utili che possono interessare chiunque. In tal modo si ha sempre a portata di mano l'indirizzo di un negozio o il numero di telefono per prenotare il ristorante, anche quando si è senza connessione internet.

"L'interfaccia è semplice ed intuitiva, e funziona in maniera facile e veloce, collegandosi direttamente alle mappe o alla funzione di chiamata. L'app è pensata anche per i turisti, perché ha una versione in inglese, ed è quindi rivolta ad un pubblico anche straniero. Nelle versioni successive ci saranno altre funzionalità che stiamo sviluppando, come la possibilità di creare una lista di preferiti, oppure per chi ha un'attività la possibilità di creare delle promozioni ed aumentare la propria visibilità. Inoltre, c'è un interessante sezione dedicata esclusivamente agli eventi, dove visualizzare tutti gli eventi programmati a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone".

"La nuova app vuole quindi diventare un vero e proprio contenitore dove tutti gli eventi organizzati vengono raccolti in un unico luogo, e proposti pertanto ad un pubblico molto più ampio, che va dai residenti, alle persone delle città vicine, ai turisti. Adesso per sapere cosa accade sul litorale è necessario, per esempio, seguire le singole pagine web o i singoli profili social di ogni attività, con il rischio di perdere qualcosa. Con la nostra app tutti gli eventi saranno raccolti insieme e consultabili facilmente da chiunque, gratuitamente ed in qualsiasi momento".

"La app vuole quindi essere uno strumento digitale nuovo, moderno, facile da usare ed a disposizione di tutti. Utile per i cittadini in primis, ma anche per i turisti. Chi ha un'attività otterrà ulteriore visibilità, perché le attività sono divise per categoria e le relative informazioni sono sincronizzate in tempo reale con Google. Noi siamo naturalmente a disposizione per aiutare le attività a verificare ed ottimizzare anche le informazioni su Google, attraverso dei servizi dedicati. Questa app e l'apertura dello studio a Tirrenia vogliono essere un segnale di inizio forte per creare un tessuto digitale nuovo sul Litorale Pisano, in linea con gli standard di tanti altri territori in Toscana e in Italia che hanno già saputo stare al passo con i tempi migliorando la qualità delle attività e la ricchezza del territorio".

L’inaugurazione dello studio e la presentazione dell’app al pubblico avranno luogo sabato 28 ottobre alle ore 16 a Tirrenia, in Largo Riviera 7. Saranno presenti i membri dello studio e sviluppatori dell’app, che racconteranno la loro idea del litorale pisano. Ci sarà un piccolo buffet di benvenuto aperto a tutti, cittadini e commercianti.