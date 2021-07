Violenza sessuale e droga in villa: assolti i due ragazzi della Valdera

Nessuno stupro, assolti i due ragazzi che nel luglio del 2014 furono al centro di un caso che colpì la Valdera. Nel processo di secondo grado, come riporta il quotidiano La Nazione, è stata ribaltata la sentenza di primo grado che aveva visto condannati a 8 anni Mattia Rizza, di Pontedera, e Edoardo Nieri, di Ponsacco, all'epoca ventenni, per una serata, secondo l'accusa, a base di sesso e droga, culminata con la violenza sessuale su una ragazza che aveva trascorso, insieme ad un'amica, la serata nella villa di famiglia di uno dei due.

Nel processo di secondo grado il procuratore generale, Angela Pietroiusti, aveva chiesto la conferma della condanna a 8 anni di reclusione. Ma i giudici d'appello hanno assolto i due ragazzi perché il fatto non sussiste.

Al centro del processo la presenza del Ghb, la cosiddetta droga dello stupro che i due, secondo l'accusa, avrebbero usato, per stordire e abusare della ragazza. Ma la droga dello stupro era stata al centro di una perizia della difesa.



Come riporta La Nazione:

Quel Ghb sul quale proprio la professoressa Bertol – consulente della difesa – aveva puntato il dito in primo grado, sostenendo, che non c’era prova che fosse stato usato e che le tracce trovate nelle bottigliette di Schweppes erano così irrilevanti da poterle considerare uguali al contenuto della stessa sostanza che si trova nelle bottiglie in commercio, quale frutto della fermentazione.

La nuova perizia ha spalancato le porte al copione difensivo facendo emergere come "nei lotti esaminati delle bevande Schweppes è presente il Ghb, in concentrazioni insufficienti per produrre un effetto psicoattivo. Una concentrazione che in alcuni casi è equivalente o inferiore alle tracce rinvenute nei reperti sequestrati".

Da qui la sentenza: nessuno stupro e nessuna droga, solo sesso. I ragazzi sono stati assolti.