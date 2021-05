Solidarietà per Suamy: Montopoli e Casciana Terme-Lari sostengono la raccolta fondi

In foto da sinistra: Alessandro Tosi, assessore alle Politiche sociali di Casciana Terme Lari; Giovanni Capecchi, sindaco di Montopoli in val d’Arno; Marco Pugliesi, associazione 'Quattro Strade'; Luca Tremolanti, associazione 'Michelombres'; Giorgio Pistolesi, padre di Suamy

Suamy, una ragazza di Montopoli, ha costante necessità di cure e di automezzi idonei per i trasporti dovuti alle visite mediche a cui deve sottoporsi. Questi mezzi, inoltre, le consentirebbero di poter realizzare anche dei piccoli ma grandi sogni che a oggi non sono possibili, come quello di poter vedere da vicino il mare.

Grazie alla terapista shiatsu che segue Suamy e alla sinergia di due associazioni di Casciana Terme Lari, 'Quattro Strade' e 'Michelombres', e alle due amministrazioni comunali di Montopoli in val d’Arno e Casciana Terme Lari, rappresentate rispettivamente dal sindaco Giovanni Capecchi e dall’assessore alle Politiche sociali Alessandro Tosi, prenderà avvio una campagna di sensibilizzazione e una raccolta fondi per l’acquisto di un automezzo idoneo per Suamy. Alcune associazioni del territorio di Montopoli hanno già dato la propria disponibilità a sostenere questa campagna di sottoscrizione e, nei prossimi giorni, sarà possibile contribuire al sogno di Suamy. Le associazioni si impegneranno a raccogliere i fondi presso le aziende e a promuovere momenti di sensibilizzazione.

"Le amministrazioni comunali coinvolte ringraziano le due associazioni di Casciana Terme Lari, Marco Pugliesi e Luca Tremolanti, per aver promosso questa iniziativa - dicono il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessore Alessandro Tosi - abbiamo la fortuna di vivere in due territori dove l’associazionismo costituisce un importante elemento di inclusività e di solidarietà, sempre pronto a dare risposte alle persone e alle famiglie più fragili". Per contribuire è possibile eseguire un bonifico: Comitato 'Il sogno di Suamy', IBAN IT39O0523271080000040060295 (Banca Popolare Lajatico, filiale di Capanne). Oppure, partecipare alla campagna di sottoscrizione promossa dalle associazioni.